Kylie Jenner et Jordyn Woods ne sont pas complètement mutés

Kylie Jenner et Jordyn Woods ont tous deux montré des signes qu’ils seraient prêts à raviver leur amitié.

L’amitié de Jenner et Woods a pris une tournure défavorable en février 2019. Après plusieurs années ensemble, Woods a cessé de passer du temps avec Jenner et le reste de la famille Kardashian-Jenner. La famille de Jenner a accusé Woods d’avoir une liaison avec l’ex-petit ami de Khloé Kardashian, Tristan Thompson. Thompson et Kardashian seraient de retour ensemble.

Jordyn Woods et Kylie Jenner | Chesnot / WireImage

Kylie Jenner et Jordyn Woods ont gardé leurs anciennes photos ensemble sur ses comptes de réseaux sociaux

Après Hollywood débloqué ont rapporté avoir surpris Woods en train de se rapprocher de Thompson à sa fête à Los Angeles, Woods et Jenner se sont séparés. Woods a quitté la maison de Jenner et est restée avec sa mère. Le modèle a également trouvé du réconfort chez ses amis de la famille, Jaden Smith et Willow Smith. La famille Smith a également permis à Woods de partager son côté du scandale de la triche lors d’un épisode de Jada Pinkett Smith Discussion sur la table rouge.

CONNEXES: Jordyn Woods ne veut pas tomber enceinte à un jeune âge comme son ancienne meilleure amie, Kylie Jenner

Woods et Jenner ont montré leur amitié en déclin sur les réseaux sociaux. En avril 2019, Jenner a pris sa photo de couverture Twitter qui comprenait Woods. Peu de temps après, Jenner n’a plus suivi Woods sur Instagram après que Woods ait fait la fête avec un autre ex de Kardashian, James Harden.

Bien que Jenner ne suive plus Woods sur Instagram, elle garde certains de ses souvenirs avec Woods à la disposition du public. Jenner a conservé plusieurs photos de Woods en vacances avec elle et passant du temps avec sa fille, Stormi Webster.

Quant à Woods, elle a actuellement plusieurs photos de ses soirées avec son ancienne meilleure amie, dont une de décembre 2018. Dans le post Instagram, Jenner et Woods se sont tenus la main pendant qu’ils quittaient un événement. Jenner portait une minirobe blanche moulante et Woods portait une longue robe débardeur noire.

«Je n’en garde qu’un mauvais de mon côté», a légendé Woods sur la photo.

Kylie Jenner a inclus Jordyn Woods dans une vidéo récente sur sa page YouTube

Bien que Jenner ne parle pas beaucoup de ses retombées avec Woods, elle a montré que son ancien ami proche lui manquait en octobre 2020. Au cours d’une vidéo YouTube, Jenner s’est assise et a examiné certains de ses costumes d’Halloween les plus populaires. Jenner a réfléchi à certaines des tenues qu’elle portait aux côtés de sa sœur, Kendall, quand elles étaient plus jeunes.

CONNEXES: Comment Kylie Jenner a ressenti l’amitié de Jaden Smith et Jordyn Woods

Dans une autre scène de la vidéo, Jenner a parlé de son costume de «reine guerrière» de 2015. Jenner a posté une photo de sa soirée avec la tenue. Woods a posé à côté de Jenner tout en portant du rouge à lèvres. Bien qu’elle n’ait pas dit le nom de Woods, Jenner avait un souvenir positif de la nuit.

«Je me souviens que je voulais un poney [tail] jusqu’au sol, et c’était la première fois que je faisais des cheveux super longs », se souvient Jenner. « C’était amusant; nous avons passé une bonne nuit.

Jordyn Woods veut travailler sur son amitié avec Kylie Jenner

Pendant son Discussion sur la table rouge interview, Woods a partagé qu’elle avait honte de son scandale de tricherie impliquant des hommest. Woods a déclaré qu’elle avait contacté Kardashian et Jenner pour des excuses et espérait qu’ils pourraient tous avancer ensemble.

CONNEXES: Jordyn Woods dit qu’elle était capable de « lâcher prise » après que Tristan Thompson ait triché le scandale lorsqu’elle a pris ses responsabilités

Depuis la fin de son amitié avec Jenner, Woods s’est concentrée sur son travail, y compris les collaborations de marque, les projets musicaux et les rôles sur Cultivé et Déclencheur. Cependant, Woods a déclaré qu’elle serait disposée à parler à nouveau avec Jenner et espère qu’ils pourront également trouver un meilleur endroit.

Bien qu’elle soit disposée à parler à Jenner, Woods a déclaré qu’elle était dans un meilleur endroit qu’elle ne l’était lorsque le scandale a commencé. Lors d’une conversation avec Natalie Manuel Lee de l’église Hillsong sur un épisode de Maintenant avec Natalie, Woods a déclaré qu’elle en avait appris davantage sur elle-même à cause du scandale, même si cela avait blessé sa famille et celle de Jenner.

«Beaucoup de choses peuvent arriver en un an, beaucoup», a déclaré Woods. «Au fil des mois, et en perdant tout ce que je pensais savoir et en acquérant tant de connaissances, on ne peut qu’être heureux. La quantité de force que j’ai acquise cette année seulement, rien d’autre n’aurait pu me façonner à la personne que je suis aujourd’hui.