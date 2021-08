« J’ai une relation si terrible avec mon corps, comme vous ne le croiriez pas, alors je dois juste me dissocier… »

Billie Eilish a expliqué qu’elle n’était pas satisfaite de son corps et qu’elle se comparait aux autres femmes.

En dépit d’être une artiste extrêmement accomplie, Billie a dû faire face à des commentaires sévères sur sa silhouette. En 2020, Billie – qui a fait du port de vêtements amples sa marque de fabrique – a été photographiée portant des vêtements plus serrés que d’habitude et elle a été cruellement humiliée.

Maintenant la chanteuse ‘Billie Bossa Nova’, qui vient de sortir son deuxième album Plus heureux que jamais, a parlé de ses insécurités dans une interview honnête avec The Guardian.

LIRE LA SUITE: Les fans de Billie Eilish pensent qu’elle traîne Brandon « Q » Adams dans les paroles de Happier Than Ever

Billie Eilish dit qu’elle est « évidemment » mécontente de son corps. Photo : @billieeilish via Instagram, Matt Winkelmeyer/Getty Images pour Spotify

« J’ai une relation si terrible avec mon corps, comme vous ne le croiriez pas, alors je dois juste me dissocier… » Je connais les tenants et les aboutissants de cette industrie, et ce que les gens utilisent réellement dans les photos, et je sais réellement ce qui semble réel peut être faux », a déclaré Billie à la publication. « Pourtant, je le vois toujours et je pars, oh mon Dieu, ça me fait vraiment mal. Et je veux dire, j’ai très confiance en qui je suis, et je suis très content de ma vie… Je ne suis évidemment pas content de mon corps. »

Depuis ses 19 ans, Billie a commencé à porter des vêtements plus ajustés. Elle a bercé la lingerie pour le Vogue britannique et le monde était plutôt bâillonné. Billie dit qu’elle a maintenant appris à se « dissocier » des pensées négatives sur son corps.

Elle a poursuivi: « Quand je suis sur scène, je dois me dissocier des idées que j’ai de mon corps. Surtout parce que je porte des vêtements plus grands et plus faciles à déplacer sans tout montrer – ils peuvent être vraiment peu flatteurs.

« Sur les photos, on dirait que je ne sais même pas quoi. Je sépare complètement les deux. Parce que j’ai une relation tellement terrible avec mon corps, comme vous ne le croiriez pas, alors je dois juste me dissocier… Ensuite, vous obtenez un photo de paparazzi prise alors que vous couriez vers la porte et que vous veniez de mettre n’importe quoi, et que vous ne saviez pas que la photo était prise, et vous regardez simplement à quoi vous ressemblez, et tout le monde dit : « Gros ! »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂