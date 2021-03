La perte d’appétit et la perte de poids sont également des symptômes de la tuberculose, restez vigilant car 30% des nouveaux cas sont détectés en 2019, sachez comment éviter

Un patient tuberculeux peut infecter 5 à 15 personnes. En 2019, il a tué 1,4 million de personnes dans le monde et jusqu’à 30% des nouveaux cas de tuberculose ont également été détectés. La tuberculose est l’une des 10 principales causes de décès dans le monde.

Corona n’est pas encore terminée. Certains de ses symptômes sont similaires à ceux de la tuberculose. Les experts disent que la vigilance empêchera les deux maladies, alors portez des masques, prenez soin de la distance sociale et n’arrêtez pas les médicaments antituberculeux.

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la tuberculose. Les experts de l’hôpital et de l’institut de recherche Jaslok, à Mumbai, savent comment faire face à la tuberculose, quel en est le traitement et quels sont les symptômes à signaler…

LIRE LA SUITE: – One Punch Man Saison 3: Date de sortie, compte à rebours, distribution, intrigue, et plus encore!

La tuberculose est de deux types, il est important de la comprendre

Le nom complet de la tuberculose est tuberculose. Cela est dû à l’infection de bactéries appelées Mycobacterium tuberculosis dans le corps. Il est de deux types-

1- TB pulmonaire

Lorsque la bactérie tuberculeuse se propage uniquement aux poumons, on parle de tuberculose pulmonaire. Ses cas sont les plus courants. Le symptôme le plus courant est une douleur thoracique et une toux prolongée avec du mucus. 25 pour cent de ses patients ne présentent pas de symptômes. Cependant, le sang peut parfois accompagner la toux. Ne l’ignorez pas. Le poumon supérieur est plus affecté chez ces patients.

2- TB extrapulmonaire

Selon le Dr RP Ram, consultant en médecine générale à l’hôpital Jaslok, lorsque la bactérie tuberculeuse se propage en dehors des poumons, on parle de tuberculose extrapulmonaire. Les symptômes montrent généralement de la fièvre, des sueurs nocturnes, une perte d’appétit. Dans 15 à 20 pour cent des cas de tuberculose, l’infection se propage en dehors des poumons. Ses cas sont observés chez les enfants et les personnes à faible immunité. Jusqu’à 50% des cas de tuberculose extrapulmonaire surviennent chez des patients VIH.

La tuberculose est-elle un remède complet?

Selon le Dr Sameer Garde, consultant en médecine respiratoire à l’hôpital Jaslok, la bactérie tuberculeuse peut infecter le leader en éternuant, en toussant, en parlant et en chantant au patient tuberculeux. Les gouttelettes de salive de la bouche d’une personne infectée contiennent des bactéries tuberculeuses qui propagent l’infection. Évitez d’entrer en contact avec un tel patient. Il est possible de le traiter complètement. Par conséquent, contactez votre médecin si vous présentez des symptômes.

L’effet peut être vu même après de nombreuses années d’infection

Toutes les infections tuberculeuses ne sont pas dangereuses. Les cas de tuberculose chez les enfants et d’infection tuberculeuse hors des poumons ne sont pas plus dangereux. Habituellement, chez un être humain en bonne santé, le système immunitaire du corps tue les bactéries de la tuberculose. Cependant, dans certains cas, cela ne se produit pas. Il y a également environ 10 pour cent des cas dans lesquels les symptômes apparaissent plusieurs années après l’infection de la tuberculose.

LIRE LA SUITE: – The Walking Dead Saison 10 Episode 18 Review: Doit lire l’article

Cet effet est observé lorsque le système immunitaire qui protège contre les maladies est affaibli. Par exemple, un patient souffre de diabète ou manque de nutriments ou consomme plus de tabac et d’alcool. Dans une telle situation, le risque d’être infecté est élevé.

Les cas graves de tuberculose peuvent également provoquer un gonflement de la gorge, un gonflement abdominal, des maux de tête et des convulsions. Un traitement complet de la tuberculose est possible. Par conséquent, si cela se produit, prenez les médicaments à temps et ne laissez pas le cours incomplet.

Les médicaments peuvent être neutralisés en raison de la négligence dans le traitement

Selon le Dr RP Ram, il est parfois difficile de dire sur la base des symptômes si le patient souffre de tuberculose ou non. Dans ce cas, certains tests de base sont effectués, tels qu’une radiographie pulmonaire, un test de mucus.

Le retard à obtenir un traitement antituberculeux augmente le risque. Le médicament peut être inefficace s’il y a un retard dans le traitement ou une négligence dans la prise du médicament. C’est ce qu’on appelle la tuberculose multirésistante. Par conséquent, n’interrompez pas les médicaments et ne laissez pas leur cours incomplet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂