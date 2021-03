Oddworld: Soulstorm, Horizon Zero Dawn Complete Edition et d’autres jeux qui seront disponibles gratuitement sur PlayStation en avril 2021

24 mars 2021 13:27:44 IST

Chaque mois, dans le cadre des avantages du service, les membres PlayStation Plus ont accès au téléchargement gratuit de nombreux titres. Les membres PlayStation Plus reçoivent une nouvelle sélection de jeux gratuits le premier mardi de chaque mois. En mars 2021, des jeux comme Remake de Final Fantasy 7, Maquette, Reste: des cendres, et Farpoint sont proposés. Le mois prochain, Oddworld: Soulstorm est déjà confirmé comme faisant partie des cadeaux. Sony annoncera officiellement les jeux gratuits pour PlayStation Plus pour avril 2021 le 31 mars.

Devrait être déployé le 6 avril, Sony a confirmé en février que Oddworld: Tempête d’âme sera disponible en cadeau sur PlayStation Plus en avril, mais uniquement sur PS5. Le jeu fait partie de la série de 22 ans qui a fait son entrée sur la console PlayStation originale et s’adressera particulièrement à la dernière console PlayStation 5.

Lors de Play at Home 2021, Sony a également annoncé qu’à partir du 25 mars 2021, PlayStation et certains de ses partenaires indépendants collaboreront pour fournir dix nouveaux jeux gratuits, y compris Abzû, entrez dans le donjon, Rez Infinite et autres. Ce serait en plus des jeux gratuits mensuels pour les membres PlayStation Plus.

Sony a également confirmé Horizon Zero Dawn édition complète sera disponible pour téléchargement gratuit entre le 20 avril à 8h30 IST et le 15 mai à 8h30 IST.

