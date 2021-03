«  Cyberpunk 2077  »: les joueurs ennuyés par une fonctionnalité supprimée

Comme si « Cyberpunk 2077N’a pas été assez de division, l’une de ses nouvelles mises à jour a divisé ceux qui y jouent encore, et beaucoup d’entre eux ont commencé à exprimer leur frustration à travers Reddit. Pour son lancement l’année dernière, l’équipe de développement a dû supprimer certaines de ses fonctionnalités, dans ses différentes versions.

Par exemple, le jeu de CD Projekt Red avait à l’origine la possibilité de courir sur les murs, ce qui était montré dans la démo sortie en 2018. Tout semble indiquer que le jeu prévoyait de mettre en place un champ de tir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fenêtre de lancement des mises à jour de « Final Fantasy XVI » sur le PS Store

L’un des joueurs a expliqué sur Reddit à quel point il était « étrange et décevant » que le champ de tir du jeu ne soit utilisé que sur une seule mission pour ne plus jamais être utile, augmentant une fois de plus la fureur et la frustration des joueurs contre « Cyberpunk 2077 » .

Jusqu’à présent, l’équipe de CD Projekt Red n’a pas clarifié la raison pour laquelle cette section du jeu a été désactivée après l’avoir utilisée une seule fois dans l’ensemble du jeu ou les raisons pour lesquelles ils ont décidé de l’omettre comme option de mini-jeu, contrairement à d’autres. ses fonctionnalités supprimées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zatanna: L’héroïne magique a déjà un scénariste pour son film

Après son arrivée sur le marché, « Cyberpunk 2077 » a été marqué comme l’une des sorties les plus polarisantes de ces dernières années dans l’industrie du jeu vidéo contemporain. Le patch de mise à jour 1.2 est actuellement en phase de test, avec lequel il promet d’améliorer l’optimisation du jeu sur les consoles et qui semble jusqu’à présent progresser relativement bien.

Malgré les efforts des développeurs de CD Projekt Red, la perception du produit par les consommateurs a été gravement endommagée et les divulgations sur son contenu supprimé n’aident pas à atténuer les plaintes. Le jeu est disponible pour PC, Google Stadia et toutes les consoles de nouvelle et ancienne génération.