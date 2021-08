Dave Mustaine pense que son expulsion de Metallica « était destinée »

Dave Mustaine, actuel leader et chanteur de Megadeth, a offert de nouvelles impressions sur son expulsion de Metallica en 1983, un groupe dans lequel il a servi comme guitariste et dont il assure que, en cas d’avoir continué à ses côtés, ils ne seraient peut-être pas sont restés en vigueur à ce jour.

Dans un nouvel épisode de la série « Icons » de la marque Gibson, Mustaine a partagé pendant plus d’une heure quelques détails sur son histoire avec Megadeth et son expérience personnelle dans le monde de la musique, partageant ouvertement quelques mots sur son passage au sein du groupe désormais emblématique de thrash metal. .

Parmi les histoires partagées dans cet espace, se démarque son licenciement de Metallica, intervenu quelques semaines seulement avant le début des enregistrements de « Kill ‘Em All », son premier album. Le groupe aurait conduit de Californie au studio à New York pour commencer l’enregistrement.

Cependant, avant l’arrivée du groupe, Dave Mustaine a été licencié en raison de ses problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie et de frictions personnelles avec James Hetfield et Lars Ulrich. Cependant, Mustaine assure que « c’était probablement destiné à partir », principalement en raison de la grande quantité de talent et de la forte personnalité parmi les membres du groupe.

Je ne sais pas si nous aurions pu survivre. Il devait y avoir une sorte d’explosion à un moment donné.

« Quand j’ai quitté Metallica, beaucoup de choses qu’ils ont faites, les voir réussir, ça aurait pu être n’importe quoi. Ils auraient pu abandonner le métal et commencer à faire des cupcakes et j’aurais été jaloux parce qu’ils étaient mes amis et soudain nous ne l’étions plus », a commenté Mustaine.

Malgré la manière amère dont il a quitté le groupe, Dave Mustaine dit qu’il entretient aujourd’hui une relation forte avec les membres de Metallica. « Je suis heureux de dire que notre relation est maintenant très différente de ce moment, de ces moments, de ces jours, de ces moments, de ces gens », a-t-il commenté.

Dave Mustaine souligne que ce changement est dû au fait que maintenant tout le monde est plus âgé, avec des enfants et avec un autre type de mentalité, bien que pendant sa jeunesse il se sente sans guide sur ce qu’il faut faire ensuite, il a donc dû travailler sur vous-même pour atteindre vos propres objectifs. Megadeth prépare son retour sur scène avec le soutien de son ancien bassiste James LoMenzo lors de sa tournée.