Charlize Theron tient à jouer dans un redémarrage dur avec une tournure lesbienne

Le monde en a vu cinq Mourir dur films depuis 1988 et le débat fait toujours rage sur l’opportunité de retirer la franchise.

Bruce Willis a été à la tête de tous les films d’action « yippee ki yay », mais il pourrait y avoir un nouveau John McClane en ville si Charlize Theron a quelque chose à voir avec cela.

L’acteur a indiqué qu’elle était tout à fait désireuse de reprendre le rôle si un Mourir dur l’idée de redémarrage a été officiellement proposée.

Un fan sur Twitter a lancé une idée intéressante sur le site de médias sociaux sur la prochaine étape de la franchise.

« Les comédies romantiques de Noël lesbiennes sont toutes bien, mais ce que je veux vraiment, c’est Mourir dur où Charlize Theron se déchaîne pour sauver sa femme « , indique le tweet.

Crédit: 20th Century Fox

Le Mad Max: Fury Road L’acteur a répondu en demandant où elle pouvait signer le contrat pour l’idée.

Alors que ces types d’interactions avec des célébrités se produisent tout le temps sur les médias sociaux, Theron a été sérieusement interrogée dans une nouvelle interview de Vanity Fair si elle voulait vraiment être enthousiaste.

«Ouais, je veux dire, c’est une excellente idée», dit-elle. « C’est pourquoi j’ai répondu sur Twitter. Parce que je pensais juste que c’était génial. Je me suis dit: » Cette personne doit commencer à lancer. C’est une excellente idée. » Et le fait que ce soit deux femmes, je me suis dit: ‘Ouais, inscrivez-moi.’ »

Charlize a consolidé sa place dans le paysage du film d’action après être apparue dans des superproductions comme Blonde atomique et La vieille garde.

Mais le chemin a été long et difficile pour elle de se sentir prise au sérieux. A lire : Raised by Wolves: La nouvelle série domine déjà le classement, de quoi ça parle ? (critique)

De retour quand elle a joué dans Le travail italien, elle était la seule actrice principale de la distribution des étoiles et elle voulait s’assurer qu’elle était considérée comme égale parmi les mecs.

Crédit: Netflix

Lorsqu’elle est apparue dans Comic Con l’année dernière, elle a expliqué à quel point il était difficile de se sentir comme l’un des garçons.

« Même si dans ce film l’action est vraiment basée sur les voitures, nous avons dû physiquement faire beaucoup de choses », a-t-elle déclaré.

« Il y avait une réelle pression pour réussir ces cascades avec les acteurs … il y avait un processus très injuste qui allait avec. J’étais la seule femme avec un groupe de gars et je me souviens très bien d’avoir le calendrier dans notre pré-production , et ils m’avaient programmé pour six semaines d’entraînement plus dur que n’importe lequel des gars. C’était tellement insultant.

« Je me suis dit: » Très bien, vous voulez jouer à ce jeu, allons-y « .