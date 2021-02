Golden Globes 2021: prédiction du lauréat du meilleur film étranger

La cérémonie du Globes dorés Il se rapproche de plus en plus et nous avons déjà toutes les informations nécessaires pour ce qui est à venir: toutes les nominations et à partir de quand l’événement pourra être vu. L’une des catégories qui attire le plus l’attention est celle de Meilleur film étranger, puisque l’année dernière a vu le début de l’événement de ‘Parasite’ dans les Prix ​​Oscar. Rencontrez les ternadas et regardez la prédiction Spoiler.

+ Un autre tour (Danemark):

Film danois réalisé par Thomas Vinterberg et mettant en vedette Mads Mikkelsen. Il raconte l’histoire de quatre professeurs de lycée qui se lancent dans une expérience sociologique dans laquelle chacun d’eux doit maintenir un niveau d’alcool dans son corps au cours de sa vie quotidienne, essayant de montrer qu’ils peuvent améliorer tous leurs aspects quotidiens..







+ La Llorona (France / Guatemala):

Écrit et réalisé par Jayro Bustamante. Cette coproduction entre la France et le Guatemala suit l’histoire d’Alma et de ses enfants, tués dans un conflit armé. Trois décennies plus tard, une affaire pénale est ouverte contre un général à la retraite, mais il est acquitté lors du procès. De là, l’esprit de « La Llorona » parcourt le monde comme une âme perdue parmi les vivants et la nuit l’ex-soldat l’entend pleurer.







+ La vie à venir (Italie):

Produit par le service de streaming Netflix et sous la direction de Edoardo Ponti, était le retour de Sophia Loren à agir après onze ans. Suivez une survivante de l’Holocauste qui vit sur la côte italienne et subvient à ses besoins en s’occupant des enfants d’immigrés. Un jour, Momo entre dans sa vie, un orphelin sénégalais de 12 ans, avec qui il entame une relation complexe, mais se transforme en une grande amitié.







+ Deux d’entre nous (États-Unis / France):

Ce film a reçu de bonnes critiques et est un favori. Dirigée par Filippo Menethetty et écrit par Malysone Bovorasmy, Filippo Meneghetti et Florence Vignon. Il raconte l’histoire de Nina et Madelein, deux femmes à la retraite qui sont amoureuses et gardent le secret. En public, ce sont deux voisins de plus du quartier, mais ils sont bien plus que cela. Un jour, leur relation prend un tournant en raison d’un événement inattendu..







+ Prédiction gagnante aux Golden Globe du meilleur film étranger: Minari (États-Unis)

Scénario et réalisation de Lee Isaac Chung. Suivez David, un garçon coréen-américain de 7 ans qui voit sa vie changer du jour au lendemain au milieu des années 1980, lorsque son père décide de déménager avec toute sa famille dans la campagne de l’Arkansas pour ouvrir une ferme, dans le but d’atteindre l’américain. rêver. (Filmaffinity)

Pour Spoiler «Minari» est le principal candidat, puisque C’est actuellement le deuxième film avec le plus de récompenses dans l’ensemble, avec 42 au total, derrière «Nomadland» qui en a 108 et «Soul» de Pixar, qui en a également 42. Il y a eu une controverse sur sa nomination car il s’agit d’une production américaine et ils ont considéré que cela devrait être dans la meilleure image, mais la Hollywood Foreign Press ne l’a pas compris.