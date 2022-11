Ce que l’on sait de « Warrior Nun » – Saison 3

Après la fin choquante de la deuxième saison de « Warrior Nun », drame fantastique netflix avec Alba Baptista, fans de la série basée sur la bande dessinée homonyme de Ben Dunn dans l’attente d’un troisième tome pour résoudre les questions restantes.

La deuxième saison de la fiction créée par Simon Barry se déroule deux mois après les événements du premier volet et se concentre sur la lutte des nonnes pour stopper l’avancée d’Adriel, qui compte de plus en plus d’adeptes.

Ava et les sœurs de l’Ordre s’associent à de nouveaux alliés, dont Miguel et Yasmine, pour vaincre le faux prophète qui veut conquérir le monde. Bien qu’ils parviennent à vaincre Adriel, ils doivent faire plusieurs sacrifices et continuer sur le pied de guerre car leur travail n’est pas encore terminé..

Beatrice, Ava et Miguel se préparent à affronter Adriel dans la saison 2 de « Warrior Nun » (Photo : Netflix)

QUE SAIT-ON DE LA SAISON 3 DE « WARRIOR NUN »

Même si Netflix n’a pas encore confirmé la troisième saison de « nonne guerrière”le dernier chapitre du deuxième opus ouvre la voie à la poursuite de l’histoire d’Ava et de l’Ordre de l’épée cruciforme.

Aussi, dans une interview de juillet 2020 avec Inverse, le créateur de la série a parlé de plus de cinq saisons : «Avec Warrior Nun, je lui donnerais une fenêtre car nous sommes encore très tôt dans le processus de développement. Entre cinq et sept saisons, ce serait bien.« , il expliqua.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et en fonction de cela déterminer l’avenir d’une série.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « WARRIOR NUN » ?

À la fin de la deuxième saison de « Warrior Nun », le plan pour arrêter Adriel avec la couronne échoue, mais grâce à Vincent réveillant Adriel de sa foi aveugle, Ava visite l’autre royaume et trouve un autre moyen de détruire sa rivale. Lors de la bataille finale, Adriel tente d’attirer Reya sur terre pour la piéger à l’aide du portail, mais sans succès.

Après la mort de Miguel, Ava décide de faire exploser la bombe divinium qui se trouve dans le corps de son amie et détruit finalement Adriel. Mais en raison de ses blessures, il doit traverser le portail pour guérir. La deuxième saison de « nonne guerrière » il se termine par le départ de Béatrice de l’église et par l’annonce d’une guerre sainte.

Qu’est-ce que cela signifie pour les prochains épisodes ? Ava reviendra-t-elle ? Que va-t-il arriver à Béatrice ? Qu’est-ce qui attend Lilith (Lorena Andrea) après son incroyable transformation ? Quel rôle joueront les protagonistes, le Halo et l’épée dans le troisième opus ?

Ava et Beatrice ont avoué leurs sentiments à la fin de la saison 2 de « Warrior Nun » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WARRIOR NUN 3 »

Alba Baptista comme Ava

Tristan Ulloa comme Père Vincent

Toya Turner dans le rôle de Shotgun Mary

Lorraine Andrea comme Lilith

Thekla Reuten dans le rôle de Jillian Salvius

Kristina Tonteri-Young comme Béatrice

Olivia Delcan comme Camila

William Miller comme Adriel

Meena Rayann comme Yasmine