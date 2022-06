Simon Pegg dit que Tom Cruise refuse complètement de s’excuser pour ses erreurs

Dans un passé pas trop lointain, Simon Pegg faisait des tubes cultes comme Espacé et Shaun des morts avec ses copains, les remplissant de références de science-fiction et de brillants pastiches de comédie d’horreur.

Ces jours-ci, Pegg est un visage reconnu sur le grand écran, côtoyant des vedettes et apparaissant régulièrement dans d’énormes franchises hollywoodiennes comme Star Trek, Guerres des étoiles et Mission impossible.

Cette dernière franchise, dont il a joué dans les quatre derniers films avec un autre couple en route, a donné lieu à l’amitié florissante de Pegg avec Tom Cruise.

Simon Pegg et Tom Cruise. Crédit : Alamy

Naturellement, quiconque a connu Cruise – célèbre pour sa dévotion à la Scientologie et ses bouffonneries sauvages hors écran, ainsi que ses films bien sûr – pendant un certain nombre d’années aura sa juste part d’histoires sur la légende hollywoodienne, et il semble que Pegg en soit un. telle personne.

Dans une nouvelle interview avec The Times, Pegg a parlé de sa « bromance » avec Cruise, expliquant comment ils gèrent la célébrité différemment, comment ils se textent avec désinvolture et comment Cruise ne le fera jamais, déjà admettre qu’il a fait une erreur.

À titre d’exemple, Pegg a déclaré qu’il était dans la voiture de Cruise au Maroc, en train de faire le tour de la ville de Casablanca, lorsqu’une horde de fans s’est abattue sur eux : « Nous étions entourés d’une putain de foule de ces jeunes Marocains qui disaient : « Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise », et tapant sur la voiture.

« Et je regarde Tom et il riait aux éclats. Je serais tellement stressé, mais il est très d’accord avec ça. Il comprend que c’est le prix pour le niveau de star de cinéma qu’il est. Il est peut-être la seule star de cinéma qui reste », a déclaré Pegg.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était ami avec Cruise, Pegg a répondu : « Oui. à ma femme », même si apparemment sa femme roulera simplement des yeux et appellera Cruise son « petit ami ». C’est bien d’être ramené sur Terre quand on est pote avec l’une des personnes les plus célèbres de la planète.

Connaissant Cruise depuis 16 ans maintenant, Pegg a également appris une chose ou deux de lui, ayant partagé des rires et des cœurs à cœur ensemble.

Pegg a déclaré au Times : « La meilleure chose qu’il m’ait apprise, c’est de ne jamais accepter la responsabilité d’une erreur. Mais d’une drôle de manière. Comme si quelque chose tourne mal et que c’est de sa faute, il le niera catégoriquement. Et puis si quelqu’un le corrige , au lieu de s’excuser, il dira simplement « Ouais » et me fera un clin d’œil.