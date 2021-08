La nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Yellowstone annonce la date de sortie

Ce que nous attendions tous ! Qui est mort ? Qui a survécu ? La date de sortie de la saison 4 a été fixée pour les fans voraces de Yellowstone. MTV Entertainment Studios a annoncé que le drame à succès Paramount Network de Taylor Sheridan présentera sa saison 4 avec des épisodes consécutifs. Réglez votre magnétoscope pour… Oh, je vais laisser la publicité l’annoncer.

Ceci n’est pas une perceuse ! #YellowstoneTV saison 4 premières le 7 novembre 2021. pic.twitter.com/zhqZNZ3hSl – Yellowstone (@Yellowstone) 19 août 2021

Prends ton lasso et quelqu’un appelle une ambulance ! Nous avons un homme mourant d’une blessure par balle allongé sur le côté de l’autoroute, son fils a également été abattu et une bombe a explosé dans le bureau de Beth. Les Duttons de Yellowstone reviendra le dimanche 7 novembre. Nous pourrons enfin plonger là où l’histoire nous a laissés en suspens.

Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment, à propos de Sheridan et des nouveaux projets à venir : « Notre stratégie est de faire Yellowstone, l’énorme succès n ° 1 avec plus de 10 millions de fans, en une franchise mondiale à succès sous l’incroyable vision créative de la narration de la construction du monde de Taylor Sheridan. Ces nouvelles séries feront leurs débuts sur Paramount + et auront derrière elles des épisodes spéciaux du jour de la première Yellowstone présenter à ce vaste public ces nouvelles histoires, nous permettant de tirer parti de nos plates-formes linéaires pour alimenter la croissance de Paramount + qui diffusera chaque série exclusivement après l’épisode deux. »

Tanya Giles, directrice de la programmation de Viacom Streaming, a commenté la chute à venir mémorable pour Viacom : « Maire de Kingstown et 1883 sont des exemples parfaits des types de drames de prestige que nous nous efforçons d’apporter à Paramount+. Taylor Sheridan est un talent exceptionnel et nous sommes ravis d’élargir son portefeuille de séries au sein de la famille ViacomCBS. Avec l’événement spécial de diffusion simultanée des deux séries sur Paramount Network, nous exploiterons davantage l’échelle et la portée de ViacomCBS pour amener le public à Paramount +. »

David Glasser, PDG de 101 Studios, n’a également que félicité Sheridan : « Nous sommes ravis de présenter ces émissions dans le cadre de cet univers Taylor Sheridan nouvellement créé qui a grandi et s’est étendu au-delà de nos plus grandes attentes. Taylor a prouvé à maintes reprises sa puissante capacité à raconter des histoires captivantes qui sont riches de passion, de drame et d’aventure et divertir le public partout. De plus, l’automne est un paysage incroyable pour la télévision, apportant la plus forte disponibilité des téléspectateurs. ViacomCBS est resté un partenaire phénoménal pour nous au fil des ans et cela montre la confiance du réseau dans toutes nos émissions. »

Maire de Kingstown, concerne la famille McLusky – des courtiers en pouvoir à Kingstown, dans le Michigan, où le secteur de l’incarcération est la seule industrie florissante, abordant les thèmes du racisme systémique, de la corruption et des inégalités. La série met en vedette Jeremy Renner et Dianne Wiest. Il est prévu pour la première le 14 novembre.

Y : 1883 suit la famille Dutton alors qu’elle se lance dans un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. C’est un récit austère de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique, le Montana. Le Yellowstone prequel sortira le 19 décembre. Marquez vos calendriers !

Sujets : Yellowstone