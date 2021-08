"Forza Horizon 4"-Guide: crédits agricoles & gagner de l’argent rapidement

Rien ne se passe sans mousse – c’est bien sûr encore plus vrai dans l’idylle verte de « Forza Horizon 4 » ! Vous ne pouvez vous permettre que les voitures de sport les plus chics et une résidence de prestige avec suffisamment de crédits dans votre portefeuille virtuel. Nous allons vous montrer comment maximiser vos profits.

Dans « Forza Horizon 4 », il existe deux types de « points » à collectionner : d’une part, il y a l’influence, qui est comparable aux points d’expérience des jeux de rôle et qui est attribuée pour à peu près chaque petite action. D’autre part, il existe des crédits – la monnaie du jeu qui n’est pas si facile à obtenir et dont vous avez principalement besoin pour agrandir votre flotte de véhicules.

Affaires quotidiennes dans « Forza Horizon 4 »: course

Dans « Forza Horizon 4 », vous n’êtes pas payé pour simplement conduire dans le monde du jeu. Les prix en argent ne sont disponibles que pour la participation à des événements de course, qui sont le moyen classique de gagner des crédits. Mieux vous faites, plus la récompense est élevée – jusqu’à présent, si logique.





Règle simple : si vous conduisez mieux, vous deviendrez riche plus rapidement.



Image : © Microsoft / ACTIVER 2018



Augmenter la difficulté, augmenter le rendement

Cependant, vous pouvez augmenter encore plus le profit en augmentant le niveau de difficulté. Par exemple, si vous garez la ligne de course, vous passez des aides à la conduite telles que l’ABS et le contrôle de traction ou changez de voiture à la main, la récompense en crédit que vous obtenez pour les courses terminées augmente. Bien sûr, cela ne vaut la peine que si vous obtenez un bon placement malgré la difficulté plus élevée.





Le bonus de crédit augmente avec chaque assistance à la conduite garée.



Image : © Microsoft / ACTIVER 2018



Le pouvoir du hasard : gagner de l’argent avec des patins

Un bon moyen de gagner de l’argent au-delà des courses est ce que l’on appelle les wheelings – des tours virtuels de la roue de la fortune, où vous pouvez gagner des voitures, des vêtements et de l’argent. Bien sûr, un peu de chance est nécessaire ici, mais un patinage peut facilement vous rapporter 200 000 crédits d’un seul coup – pour cela, vous devez généralement terminer plusieurs courses.





Si vous n’avez pas de chance, un patinage ne vous apportera qu’un nouveau pantalon. Avec un peu de chance, il y a beaucoup d’argent fictif à gagner.



Image : © Microsoft / ACTIVER 2018



Wheelspins et les super-wheels trois fois plus rentables que vous obtiendrez encore et encore au cours du jeu en récompense pour le niveau supérieur, les séries de courses débloquées ou en bonus lors de l’achat de certaines maisons. Vous débloquez des tours supplémentaires sur la roue de la fortune en investissant des points de compétence dans vos voitures. Vous obtenez ces points en collectant de l’influence – ici, les deux systèmes de points de « Forza Horizon 4 » s’imbriquent.





Chaque voiture a des compétences que vous pouvez débloquer avec des points de compétence. Certains valent de l’argent réel (avec un peu de chance dans la roue de la fortune).



Image : © Microsoft / ACTIVER 2018



Pour les gens d’affaires : vendre des voitures aux enchères

Si vous avez du talent pour le tuning, le design et le commerce de voitures, vous pouvez également proposer vos propres créations de voitures dans « Forza Horizon 4 » et les vendre à d’autres joueurs. Vous pouvez accéder à l’hôtel des ventes depuis le site du Festival Horizon ou depuis votre domicile. Bien sûr, vous vous déplacez plus à travers des menus fades ici qu’à toute vitesse dans les rues – et que vous obteniez finalement un bon prix n’est pas nécessairement garanti.

De l’argent pour rien Vous pouvez également obtenir de plus petites sommes d’argent dans le cadre de certaines quêtes « Horizon Stories ». Si vous jouez l’histoire « La société de location de voitures la plus rapide du monde », l’entreprise avec cette même société de location de voitures fait couler quelques milliers de crédits dans vos coffres environ tous les quelques jours et sans aucune action de votre part. Ce n’est pas suffisant comme seule source de revenu, mais c’est quand même un bon revenu supplémentaire.

Pour les impatients : achetez un abonnement VIP

Si vous souhaitez débloquer toutes les voitures, maisons et autres goodies à vendre dans « Forza Horizon 4 » le plus rapidement possible, il reste la possibilité d’acheter le pass VIP. Elle coûte environ 20 euros en plus de la version complète (elle est déjà incluse dans l’Ultimate Edition du jeu) et, en plus de beaucoup de contenu bonus, vous apporte un bonus VIP : Désormais vous gagnerez le double du montant de crédits à chaque course.





Les super voitures de sport comme la McLaren Senna coûtent beaucoup d’argent – également dans « Forza Horizon 4 ».



Image : © Xbox Press 2018



Résumé : Gagnez de l’argent rapidement dans Forza Horizon 4

Conduire des courses et obtenir les meilleurs résultats possibles Votre récompense de crédit sera plus généreuse si vous réglez le niveau de difficulté plus haut Gagnez de l’argent sur les patins. Améliorez vos voitures avec des points de compétence pour obtenir plus de patins L’adhésion VIP payante double vos récompenses de crédit dans les courses