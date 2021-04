Outlander: de magicien à acteur, la vie de Sam Heughan avant d’être Jamie Fraser

Cela fait un certain temps que la série d’époque est devenue la nouvelle marque de fabrique de Netflix. Depuis qu’ils ont ajouté ce type de fiction à leur bibliothèque, ils ont garanti le succès, comme cela s’est produit avec Outlander.

L’histoire, qui suit les mésaventures de Jamie et Claire Fraser, n’a cessé d’ajouter des fans depuis son inclusion dans le catalogue du géant du streaming. À tel point que les mêmes protagonistes, Sam Heughan et Catriona Balfe, ont également acquis une renommée internationale et ont attiré des milliers et des milliers de followers à travers le monde.

Sam Heughan et Catriona Balfe ont tous deux acquis une renommée internationale avec Outlander. Photo: (Getty)



Cependant, celui qui reçoit généralement le plus de compliments est Heughan. Dans Outlander, l’acteur incarne Jamie Fraser, un guerrier écossais beau et féroce qui, après avoir été la principale co-vedette de Balfe, a pris une plus grande importance. Mais, dans la vraie vie, cet Écossais qui se démarque au-dessus de tout son clan est, tout simplement, Sam Heughan, une personne humble qui, malgré ses efforts et son travail acharné, croit que son truc n’est qu’une question de chance. En fait, il minimise sa popularité actuelle et s’assure qu’il est prêt à ce que tout cela se termine à un moment donné et retourne travailler dans un bar si nécessaire.

Dans Outlander, Sam ou plutôt Jamie s’apparente à se pousser à bout et, dans la vraie vie, l’interprète est le même. Il aime le sport, la nature et vivre comme s’il n’y avait pas de lendemain, c’est pourquoi il a couru plusieurs marathons, pratique le Muay Thai, le Krav Magá, le CrossFit et, évidemment, il est amoureux de l’Écosse, où il pratique l’alpinisme.

Sam Heughan est un fan de sports extrêmes.



L’enfance de Sam Heughan:

Il a grandi dans les Highlands comme un vrai Jamie Fraser. La ville de Heughan s’appelle New Galloway, dans le sud de l’Écosse et qui est entourée de forêts avec une civilisation de gens sympathiques, de portes ouvertes et de tout le monde prêt à s’entraider. L’interprète y a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, puis a déménagé avec sa famille à Édimbourg, où il est resté jusqu’à ce qu’il commence ses études au Royal Conservatory of Scotland à Glasgow.

Son arrivée dans le casting de Outlander Ce n’était pas seulement à cause de son niveau d’acteur, mais c’était une chose du destin. Depuis qu’il était petit, dans sa ville, il a passé des heures à jouer avec son épée en bois, selon ce qu’il a raconté dans une interview avec Isuu, où il a également dit qu’il se croyait être le roi Arthur, bien qu’il devienne plus tard le héros Jamie Fraser. . Cependant, avant de se consacrer au jeu d’acteur, il n’était pas très clair sur son métier, mais il lui vint à l’esprit de se consacrer à la magie. « J’ai adoré aller dans ces magasins de magie et acheter des jeux de cartes pour apprendre à faire des tours.« , Il expliqua.

L’utilisation de l’épée n’était pas nouvelle pour Sam Heughan. Photo: (IMDB)



Aujourd’hui, Sam Heughan est, en plus d’un acteur de renommée mondiale, un contributeur à des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds dans la lutte contre le cancer. C’est que, tant son père que son frère ont traversé la maladie, qui a mis fin à la vie du premier.

La vie personnelle de Sam Heughan:

Sam Heughan est l’un des rares acteurs à avoir trouvé un moyen de garder sa vie privée hors caméra. L’histoire de sa relation est un mystère et elle n’a jamais été connue d’un couple formel au-delà des rumeurs d’une liaison avec Amy Sheals et MacKenzie Mauzy.

« Les relations sont difficiles lorsque vous travaillez en Écosse pendant 10 mois par an. Je voyage beaucoup et, si j’ai du temps libre, j’essaye de faire d’autres projets« A confirmé l’acteur. Et puis il a ajouté: «Ma carrière passe avant tout».

Sam Heughan donne la priorité à sa carrière. Photo: (IMDB)



Heughan a commencé sa vie d’acteur sur scène après avoir obtenu son diplôme du Royal Lyceum Theatre où il a tourné en tant que Batman avec un groupe de théâtre. Cependant, son saut à la télévision a été épouvantable, même si avant l’arrivée de la proposition de Jamie Fraser, il était sur le point de jeter l’éponge sans penser qu’une fiction allait bouleverser sa vie.