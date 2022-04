Natalie Portman a fait un effort supplémentaire pour se préparer à un rôle dans Black Swan

Non seulement Portman s’en tenait principalement à un régime punitif d’amandes et de carottes, mais elle s’entraînait huit heures par jour, sept jours par semaine.

Poussant son corps à travers une horrible concoction de ballet, de natation de plusieurs kilomètres et d’entraînement croisé, il n’est pas étonnant que la star ait perdu plus de neuf kilogrammes dans le processus.

L’ancienne danseuse du New York City Ballet Mary Helen Bowers a supervisé la formation de ballet de Portman et a déclaré au magazine Shape après la sortie du film : « Nous commencions généralement par nager un mile par jour, en faisant le crawl et la brasse.

Elle a ajouté: « J’ai eu comme des mois de pandémie, en mangeant des pâtisseries et en me couchant et en m’apitoyant sur moi-même. Je suis, comme, super fatiguée après l’entraînement. Et pendant. Et redoutant avant. «