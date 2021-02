Qui est Freddy Carter? Détails sur l’étoile ‘Shadow And Bone’

Le premier teaser de la nouvelle série de Netflix, Ombre et os, a chuté le 26 février, et les fans de fantasy appellent déjà la série le «prochain grand succès» du service de streaming.

La série, qui sera disponible en streaming le 23 avril, est basée sur le roman best-seller YA du même nom et est le premier livre de la Trilogie Grisha.

«Cela n’a pas du tout l’air ringard. Cela ressemble à beaucoup de réflexion et une attention particulière y a été accordée! Je suis tellement content pour Leigh et le Grishaverse Fandom !! La bande-annonce est enfin là les gars et ça a l’air incroyable! un fan a écrit en réponse à la bande-annonce sur YouTube.

Alors que les fans du livre sont ravis de le voir enfin prendre vie, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander qui sont les stars de la série, y compris Freddy Carter, qui joue le rôle de Kaz Brekker dans la série.

Qui est Freddy Carter?

Lisez la suite pour tout savoir sur la star de l’évasion de Ombre et os.

C’est un Verseau.

Freddy Carter est né le 27 janvier 1993 en Angleterre, ce qui fait de lui un Verseau de 28 ans.

Il a sept crédits d’acteur à son nom.

Bien que Freddy Carter ait obtenu son premier crédit d’acteur il y a à peine quatre ans en 2017 Wonder Woman, il a participé à quelques projets notables depuis ses débuts sur grand écran.

Il est surtout connu pour son rôle de Pin dans la série Netflix Rein libre. Il est également apparu dans le film de vacances Netflix, Free Rein: Les douze hennissements de Noël, qui a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming en 2018.

Il a également eu un rôle récurrent dans les émissions de télévision Pennyworth et 15 jours.

Selon IMDb, il apparaît dans les huit épisodes de la première saison de Ombre et os.

Il s’est déjà construit une clientèle régulière sur les réseaux sociaux.

Carter compte plus de 235000 abonnés sur Instagram et les fans ne peuvent pas obtenir assez de ses publications – en particulier, ses selfies, que beaucoup de ses fans se pâment dans la section des commentaires.

« Super mignon sur Free Rein mais beau irl », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit: « Tellement gelée de votre appareil photo. »

Désolé vous tous, mais il semble que Freddy Carter n’est pas célibataire.

La star montante a publié une photo de sa compatriote actrice britannique Caroline Ford pour son anniversaire l’année dernière, et si vous jetez un coup d’œil à son profil Instagram, il semble que le couple soit en couple depuis au moins trois ans; cependant, aucun des deux acteurs ne confirme qu’ils sont officiellement ensemble.

Cependant, il est important de noter que Ford a écrit ce qui suit dans son hommage d’anniversaire à Carter en janvier 2021, ce qui suggère qu’ils pourraient certainement être un couple: «Joyeux anniversaire @ freddycarter1. Je n’aurais pas voulu être coincé dans un appartement avec quelqu’un d’autre. Merci mon Dieu pour toi [heart eye emoji]. »

Les fans ont hâte de voir Carter dans le rôle de Kaz Brekker lorsque la série sortira sur Netflix en avril.

«Les maniérismes… le costume… Freddy Carter est vraiment le parfait kaz brekker», a tweeté un fan, tandis qu’un autre a simplement dit: «Je suis désolé de ne plus avoir mon cœur. Freddy Carter en est propriétaire. Point final. »

Ombre et os sera disponible en streaming sur Netflix le 23 avril 2021.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.