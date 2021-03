La NASA devrait maintenir le cap vers la Lune sous Bill Nelson, si elle est confirmée

Ne vous attendez pas à de grands changements à la NASA si Bill Nelson finit par diriger l’agence spatiale.

Vendredi 19 mars, le président Joe Biden a annoncé qu’il a l’intention de nommer Nelson , ancien sénateur américain de Floride pour trois mandats et acteur de longue date de la politique spatiale, en tant qu’administrateur de la NASA. Le choix indique que des bouleversements sont peu probables dans des projets de grande envergure de la NASA, tels que le Programme Artemis d’exploration lunaire en équipage, a déclaré John Logsdon, expert en politique spatiale.

« L’une des phrases à la mode pendant la [presidential] la transition était la «continuité des objectifs», et je pense que c’est ce que l’on est susceptible de voir avec M. Nelson – une continuation du programme existant, ajusté aux réalités à la fois techniques et financières, « Logsdon, professeur émérite de sciences politiques et d’affaires internationales à la Elliott School of International Affairs de l’Université George Washington à Washington, DC, a déclaré à 45secondes.fr.

Artémis à la lune

Biden a déjà a signalé son soutien à Artemis , qui a pris forme sous l’administration de son prédécesseur, le président Donald Trump. Artemis vise à établir une présence humaine durable et à long terme sur et autour de la lune, pour aider la NASA à se préparer à un saut encore plus audacieux – des missions en équipage sur Mars, que l’agence vise à lancer dans les années 2030.

L’administration Trump a demandé à la NASA de travailler à l’atterrissage de deux astronautes Artemis sur la lune d’ici 2024. Ce calendrier était largement considéré comme irréaliste, et ce sera probablement détendu – « ajusté à la fois aux réalités techniques et financières », comme le disait Logsdon – sous l’administration Biden.

Nelson, un démocrate qui a siégé au Sénat de 2001 à 2019, a aidé la NASA sur sa voie actuelle vers le plus proche voisin de la Terre. Lui et le sénateur Kay Bailey Hutchison (R-TX) étaient les principaux moteurs du Sénat de la loi d’autorisation de la NASA de 2010, qui a ordonné à l’agence de développer une nouvelle énorme fusée appelée le Système de lancement spatial (SLS) et continuez à travailler sur sa capsule d’équipage Orion. SLS et Orion sont les piliers d’Artemis, la fusée et le vaisseau spatial conçus pour amener les astronautes de la NASA au-delà de l’orbite terrestre basse pour la première fois en un demi-siècle.

Le projet de loi de 2010, d’ailleurs, soutenait également la développement continu des capacités de fret commercial et d’équipage en orbite terrestre basse, une priorité clé du président de l’époque, Barack Obama.

Nelson et la NASA

Au cours de ses années au Sénat, Nelson a été président ou membre de rang du sous-comité de l’espace et des sciences et membre de premier rang du comité du commerce, des sciences et des transports, en tant que les notes d’annonce de nomination de la Maison Blanche . (Le membre de rang d’un comité est le plus haut représentant du parti minoritaire. Nelson a été président lorsque les démocrates contrôlaient la chambre et membre de rang lorsque les républicains étaient en charge.)

Nelson a également siégé à la Chambre des représentants des États-Unis, de 1979 à 1991. Pendant six de ces années, il a présidé le sous-comité spatial de la Chambre. Et en janvier 1986, il a volé à bord de la navette spatiale Columbia en tant que spécialiste de la charge utile pour une mission de six jours en orbite terrestre. (Charlie Bolden, qui a été administrateur de la NASA sous le président Obama, a piloté cette mission de navette.)

Depuis qu’il a quitté le Sénat, Nelson a siégé au Conseil consultatif de la NASA. Comme le montrent ces expériences étendues et variées, il est vraiment un initié, pas un agent de changement amené à bord pour adopter une nouvelle vision.

« Biden a laissé passer l’opportunité d’y mettre du sang neuf, homme ou femme, en faveur de la continuité », a déclaré Logsdon. (Jusqu’à relativement récemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles le le choix du chef de la NASA pourrait être une femme .)

« Mais la communauté spatiale a s’est plaint du manque de continuité avec le changement d’administration, je pense donc que Biden doit être félicité pour sa continuité », a déclaré Logsdon.

Nelson n’a pas d’expérience managériale significative, donc le choix pour l’administrateur adjoint devrait être « un gestionnaire de premier ordre », a ajouté Logsdon. Ce choix n’a pas encore été annoncé, mais il y a beaucoup de buzz autour de l’ancienne astronaute de la NASA Pam Melroy, qui serait un bon choix, a déclaré Logsdon.

Tout ce qui précède est conditionnel, bien sûr, car Nelson doit encore être confirmé en tant qu’administrateur de la NASA par le Sénat américain. Mais la confirmation est susceptible d’être une simple formalité, étant donné que Nelson est tenu haute estime de ses anciens collègues de la chambre .

« Je pense que c’est un slam dunk », a déclaré Logsdon.