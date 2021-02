Les rêveurs lucides peuvent entendre et répondre aux questions tout en dormant, selon les scientifiques

Les scientifiques ont réussi à «parler» à une personne endormie en temps réel en envahissant ses rêves, selon une nouvelle étude. Les chercheurs disent que c’est comme essayer de communiquer avec un astronaute sur un autre monde.

Les rêveurs peuvent suivre des instructions, résoudre des problèmes mathématiques simples et répondre à des questions par oui-non sans jamais se réveiller, selon les résultats de quatre expériences décrites jeudi 18 février dans le journal. Biologie actuelle .

Les chercheurs ont communiqué directement avec les participants endormis en leur posant des questions et en leur demandant de répondre par des mouvements oculaires ou faciaux pendant des rêves lucides – lorsque les gens sont au minimum conscients qu’ils rêvent. (Certains rêveurs lucides peuvent contrôler ce qui se passe dans leurs rêves.)

«Vous pourriez vous attendre à ce que si vous essayiez de communiquer avec une personne endormie, elle ne répondrait tout simplement pas», a déclaré à 45Secondes.fr, la première auteure de l’étude, Karen Konkoly, neuroscientifique cognitive à l’Université Northwestern dans l’Illinois. Bien que Konkoly espérait que la communication en temps réel fonctionnerait, elle a dit qu’elle « n’y croyait pas » quand quelqu’un a répondu pour la première fois à ses questions à partir de leur rêve.

Les gens rêvent tous les soirs, mais les scientifiques ne comprennent pas pleinement pourquoi nous rêvons. L’étude des rêves est difficile car les gens oublient ou déforment souvent les détails après leur réveil. C’est en partie parce que le cerveau ne forme pas beaucoup de nouveaux souvenirs pendant le sommeil et a une capacité limitée à stocker avec précision des informations après la fin du rêve, selon l’étude .

Pour surmonter cette limitation, les chercheurs ont tenté de communiquer avec les gens pendant qu’ils rêvaient encore. Parce que les participants à l’étude avaient des rêves lucides, cela signifiait qu’ils pouvaient faire un effort conscient pour répondre aux signaux venant du monde extérieur, ont émis l’hypothèse des chercheurs.

Les chercheurs ont placé des électrodes sur la tête des participants pour mesurer leurs ondes cérébrales; à côté de leurs yeux, pour suivre les mouvements des yeux; et sur leur menton, pour mesurer l’activité musculaire. Ils ont utilisé ces données pour déterminer quand les participants sont entrés dans le mouvement oculaire rapide ( REM ) stade du sommeil, lorsque les rêves lucides sont les plus susceptibles de se produire, a expliqué Konkoly.

Quatre groupes de laboratoires indépendants aux États-Unis, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas ont mené quatre expériences distinctes. Les chercheurs ont utilisé plusieurs techniques au cours des expériences pour communiquer avec les rêveurs pendant le sommeil paradoxal, notamment en leur posant des questions orales et en leur donnant des messages codés dans des lumières clignotantes, des bips sonores et des tapotements physiques, que les rêveurs avaient été entraînés à déchiffrer. Si les rêveurs recevaient et comprenaient la question ou le message pendant un rêve lucide, ils répondaient alors par un ensemble de mouvements oculaires ou faciaux distinctifs qui étaient interprétés par les électrodes.

« Une telle communication bidirectionnelle – de l’extérieur vers l’intérieur du rêve et inversement – est quelque chose qui peut sembler appartenir au domaine de la science-fiction, » Pilleriin Sikka, maître de conférences en neurosciences cognitives à l’Université suédoise de Skövde et chercheur postdoctoral à L’Université finlandaise de Turku, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. «Étant donné à quel point il est difficile d’induire des rêves lucides en laboratoire et que l’étude a été menée par quatre groupes de laboratoire indépendants, l’effort des chercheurs est remarquable», a-t-elle déclaré.

Sikka note cependant qu’il était très difficile pour les expériences de parvenir à cette communication avec succès – elle n’a été atteinte que par six participants sur 36 à travers de nombreuses tentatives – ce qui soulève des questions sur la mesure dans laquelle les résultats peuvent être généralisés et reproduits.

Environ 23% des personnes ont un rêve lucide une fois par mois ou plus, selon un article de recherche de 2016 publié dans la revue Conscience et cognition . Konkoly a aidé à induire des rêves lucides dans ses expériences en entraînant les participants à associer un son à un état d’esprit lucide et en leur présentant à nouveau ce son, ou ce signal, pendant le sommeil. (Ceux qui veulent essayer de vivre des rêves lucides par eux-mêmes peuvent télécharger une application appelé Lucid, développé par des étudiants du laboratoire de l’Université Northwestern, a déclaré Konkoly.)

Les chercheurs suggèrent que la méthode utilisée dans les expériences pourrait être adaptée pour potentiellement aider à adapter le rêve d’une personne à un besoin spécifique, tel que l’apprentissage ou la gestion d’un traumatisme émotionnel, selon l’étude .

Robert Stickgold, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School et directeur du Center for Sleep and Cognition au Beth Israel Deaconess Medical Center, a déclaré que les résultats de l’étude étaient « révolutionnaires », dans un courriel adressé à 45Secondes.fr.

«La nature rétrospective des rapports sur les rêves représente un défi pour l’étude des rêves. La communication bidirectionnelle en temps réel entre les chercheurs et les rêveurs lucides immergés dans le sommeil paradoxal offre une nouvelle fenêtre passionnante sur l’étude des rêves et des rêves», a déclaré Stickgold . Pourtant, il n’est pas clair « avec quelle facilité ces découvertes initiales peuvent être étendues à des applications réelles ou pour répondre à des questions plus complexes concernant la nature et la fonction des rêves ».

Certaines images des expériences de rêve lucide ont été capturées pour un documentaire en ligne NOVA, PBS intitulé « Dream Hackers: un pont vers votre cerveau caché « , qui sera disponible sur YouTube à partir du 18 février.

