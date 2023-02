La mariée surprend le marié allaité par sa mère au mariage

Vous avez peut-être entendu une histoire d’horreur de mariage ou deux à votre époque, mais nous vous promettons que, de tous vos jours, vous n’en avez jamais entendu une comme celle-ci.

L’organisatrice de mariage britannique Georgie Mitchell et sa co-animatrice Beth Smith n’ont lancé leur podcast qu’il y a quatre semaines, mais il est déjà devenu massivement viral après une histoire racontée par Mitchell dans un épisode récent.

L’histoire commence par ressembler à une histoire standard sur l’annulation d’un mariage, mais ensuite, il faut aller à fond dans le territoire de la mâchoire relâchée et de la WTF.

L’organisatrice de mariage Georgie Mitchell et son acolyte Beth Smith animent le podcast « The Unfiltered Bride » sur les histoires de mariage sauvages.

Lors de leur dernier épisode, Mitchell a partagé une histoire qu’elle a entendue de la part de deux collègues.

Mitchell, une organisatrice de mariage chevronnée, n’a pas elle-même été témoin de l’incident. Mais c’est apparemment si légendaire dans les cercles de mariage qu’elle l’a maintenant entendu deux fois de la part de deux maquilleurs différents.

L’histoire implique une mariée qui annule un mariage juste avant de descendre l’allée à cause de ce qu’elle a surpris en train de faire son fiancé avant la cérémonie.

La mariée aurait vu son fiancé se faire allaiter – par sa mère.

Rien que sur le visage de Mitchell, Smith s’est exclamé « Oh j’ai peur! » avant même qu’elle ne commence, ce à quoi Mitchell a répondu: « Tu devrais l’être » – et elle ne mentait pas.

L’histoire raconte que la mariée a rapidement couru aux toilettes juste avant de descendre l’allée, « et ce qu’elle a vu est suffisant pour mettre fin à un mariage », a déclaré Mitchell.

Smith risque alors quelques suppositions – qu’elle a surpris son fiancé avec une autre femme, ou qu’elle se droguait, ou qu’elle « se branlait ».

« Pire », a déclaré Mitchell avec désinvolture à chacune des suppositions de Smith, « pire que tout ce qui est sexuel ».

La mariée a vu son futur mari être allaité par sa mère dans la salle de bain du lieu du mariage.

« Il était allaité par sa mère », a déclaré Mitchell, alors que toute la psyché de Smith s’effondrait en un instant. Après une longue pause, elle répondit simplement : « Désolé, quoi ? »

Elle a ensuite demandé: « Pourquoi épouseriez-vous un homme qui devenait petit », une référence à des sketches très NSFW sur l’émission de télévision britannique « Little Britain » dans laquelle un homme adulte a une obsession d’être allaité par sa mère.

Dans un clip plus long du podcast, Smith a émis l’hypothèse que le marié allait prendre « un dernier » repas avec sa mère avant le mariage.

La mariée a immédiatement annulé le mariage, même si la salle était déjà pleine de ses invités.

Parce que, vous savez, *bien sûr qu’elle l’a fait* Qu’est-ce qu’elle était censée faire d’autre ?! Ignorer le fait qu’elle * vient de voir son futur mari téter le sein de sa mère * et continuer la cérémonie ? !

Imaginez juste, comme, suivre le plan, dire vos vœux et couper le gâteau de mariage et faire le hokey-pokey avec cette connaissance, sans parler de l’image mentale, qui vous traverse la tête.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait fait la même chose si elle avait été à la place de la mariée, Smith n’a pu qu’éclater de rire.

« Tu n’embrasserais certainement pas quand ils te disent d’embrasser le marié ! » Mitchell a plaisanté sur l’endroit où la bouche du marié venait d’être, ce à quoi je n’avais même pas pensé jusqu’à ce qu’elle le dise et maintenant j’aimerais pouvoir remonter le temps et y repenser.

L’histoire circule depuis un certain temps et est déjà apparue sur le podcast « The Receipts » en 2019.

« The Receipts » est un podcast Spotify, également du Royaume-Uni, animé par Tolani Shoneye, Milena Sanchez et Audrey Indome qui se présentent comme étant « prêts à parler de tout et de rien ».

Leurs épisodes présentent parfois des problèmes soumis par les auditeurs qu’ils tentent de résoudre, et un épisode de 2019 intitulé de manière évocatrice « J’ai attrapé mon homme en train de sucer le sein » présentait la même histoire.

La version qu’ils ont racontée, a été soumise par une femme prétendant être la mariée en question, diffère légèrement de celle de Mitchell et Smith.

Histoires liées de YourTango :

L’incident s’est en fait produit la veille du mariage, et pire encore, c’était un mariage à destination en Espagne, donc tout le monde était venu d’autres pays pour les festivités.

D’une manière ou d’une autre, la mariée n’était pas claire quant à savoir si elle avait fait la bonne chose en annulant le mariage parce qu’il était l’homme de ses rêves avant, vous savez, *l’attraper en train d’allaiter de sa mère.*

Shoneye, Sanchez et Indome n’étaient pas du tout obscurs, l’un des co-hôtes disant : « Il n’y a aucun moyen que j’épouse un homme qui suce le tt de sa mère ! »

Ouais, cela semble être une norme raisonnable à laquelle tenir un futur conjoint !

Évidemment, les commentateurs sur TikTok et Instagram ont été choqués, horrifiés, injuriés et ravis, tout à la fois par cette histoire.

« Ce niveau de traumatisme dont je ne peux pas me remettre! » un utilisateur d’Instagram a écrit, tandis qu’un TikToker n’a pas pu s’empêcher de rire, commentant, « c’est incroyable ».

« Je ne m’en remets jamais, je suis SHOOK !!! » une autre personne a commenté, tandis qu’une autre a simplement dit, « il n’y a pas de mots. »

Espérons que ces mariés aient depuis trouvé le bonheur. Et si rien d’autre, ils nous ont tous donné un cadeau – peu importe à quel point un mariage est mauvais, il ne se passera jamais aussi mal que celui-ci.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.