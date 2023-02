Warner Bros va produire de nouveaux films sur le Seigneur des Anneaux

Les producteurs Warner Bros. et Nouvelle ligne se réuniront pour ramener les téléspectateurs en Terre du Milieu, car ils viennent de confirmer qu’ils produiront de nouveaux films du »Le Seigneur des Anneaux ».

Selon de nouveaux rapports, New Line et Warner Bros. viennent de signer un accord de plusieurs avec la société Groupe Embracer ABqui détient les droits de production des films, des jeux, des produits dérivés et du parc à thème « Le Seigneur des anneaux ».

Le nouveau contrat permettra aux deux sociétés de production de développer des films basés sur les livres de »Le Seigneur des Anneaux » et »Le Hobbit » écrit par J. R. R. Tolkien. De plus, il a été confirmé que les nouveaux épisodes ne raconteront pas l’histoire vue dans les deux premières trilogies, mais emmèneront les fans dans de nouveaux coins de la Terre du Milieu.

Comme beaucoup se le demanderont, cette nouvelle collaboration ne couvre pas les droits télévisuels de »Le Seigneur des Anneaux », car ils appartiennent actuellement à Amazon, qui produit la série.Anneaux de pouvoir » Sur la plateforme Première vidéo.

« Il y a vingt ans, New Line a fait un acte de foi sans précédent pour porter les histoires, les personnages et le monde incroyables du Seigneur des Anneaux sur grand écran. Le résultat a été une série historique de films qui ont été adoptés par des générations de fans », ont déclaré les chefs de cinéma de Warner Bros. michel de luca et Paméla Abdy c’est une déclaration.

« Mais malgré toute la portée et les détails amoureusement emballés dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par JRR Tolkien reste largement inexploré dans le film », ont-ils poursuivi. la terre est un honneur, et nous sommes ravis de cette nouvelle aventure. »

Situé dans le monde fictif de la Terre du Milieu, la trilogie de films »Le Seigneur des Anneaux » réalisé par Pierre Jackson suit l’histoire du hobbit Frodo Baggins, joué par Elijah Woodoù lui et la communauté de l’anneau sont en mission pour détruire l’Anneau Unique et assurer la destruction de son créateur, le Seigneur des Ténèbres Sauron.

Produite et distribuée par New Line Cinema, la trilogie « Le Seigneur des Anneaux » a été considérée comme l’une des séries de films les plus influentes de tous les temps, renforçant la popularité du genre fantastique dans le monde du cinéma. Jackson a également réalisé et écrit la trilogie » The Hobbit », qui a également été un énorme succès au box-office.

Pour le moment, aucun nouveau projet »Lord of the Rings » n’a été révélé, bien que Warner Bros. et New Line donneront bientôt de nouvelles informations.