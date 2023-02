La saison 4 de Mandalorian apparemment déjà en préparation – Star Wars

Les fans attendent déjà avec impatience les nouveaux épisodes de la série à succès Le Mandalorien à Disney+ contrairement à. Ils ont dû attendre plus de deux ans pour la nouvelle saison, même si entre les deux Boba Fettsérie un peu nouveau matériel pour la série à succès est apparu.

Qui craint désormais pour l’avenir de la série dans le guerres des étoiles-Univers devrait avoir, peut maintenant respirer facilement. Parce qu’après la 3ème saison c’est loin d’être terminé, comme désormais les faiseurs de séries Jon Favreau officiellement confirmé : Une quatrième saison est déjà en préparation.

Les scripts de Mandalorian 4 déjà terminés

Non seulement cela, car comme l’a expliqué à la presse le cerveau derrière la série à succès lors du lancement de la saison 3, tout devrait déjà être Scénarios de la saison 4 terminés être.

Il fournit également la raison de la ruée: Jon Favreau et Dave Filoni ont souvent dû s’entendre sur la façon dont l’histoire de Mando et Baby Yoda peut continuer, après tout, Filoni travaille sur un en même temps. Série Ahsokaqui devrait être lancé sur Disney + plus tard cette année.

L’action s’est avérée assez stressante, les deux créateurs de séries ont écrit les scripts alors qu’ils travaillaient encore sur la finalisation/post-production de la 3e saison.

D’autres séries Star Wars ont une influence sur Mandalorian

Favreau a également mentionné que Univers autour de Mandalorian actuellement avec quelques nouvelles séries supplémentaires provenant du studio est massivement étenduqui bien sûr doit être pris en compte dans l’intrigue.

La série à venir Star Wars : Équipage de squelettes environ se déroule en même temps que The Mandalorian, Boba Fett et Ahsoka, mais ils n’ont rien à voir avec la série de Favreau. Néanmoins, leur action Effets sur les aventures de Din et Grogu et leurs compagnons, même s’ils ne se croiseront probablement jamais.

Quand la saison 4 de The Mandalorian arrive-t-elle sur Disney Plus?

Disney et Lucasfilm n’ont pas encore officiellement confirmé une quatrième saison de The Mandalorian. Cela devrait être après le début de la saison 3, mais au plus tard Célébration Star Wars 2023 (7 au 10 avril à Londres).

Le Finale de la saison 3 est pour le 19 avril 2023 sur Disney+ annoncé. D'ici là, nous devrions en savoir plus sur ce que nous faisons ici 45secondes.fr rapportera pour vous.