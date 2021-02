GRAVEN est disponible en démo à durée limitée via Steam

De développeur indépendant, Usine sidérurgique de Slipgate vient un titre unique d’action-aventure sombre et fantastique. Graven est une aventure de tir à la première personne dans un monde de fantaisie et d’obscurité. Les joueurs incarnent un prêtre déshonoré de l’ordre orthogonal qui est en quête de rédemption dans un monde médiéval. C’est un jeu de magie mortelle, d’énigmes environnementales et de secrets.

Le jeu associe un style de tir classique à des fonctionnalités de simulation immersives. Une démo est actuellement disponible pour cette aventure RPG unique qui donnera à un joueur solo un avant-goût de l’histoire globale. Une fois le jeu entièrement sorti, le titre prévoit d’autoriser une action coopérative en écran partagé et jusqu’à quatre joueurs en ligne.

Entrez dans un monde d’action, de mystère et de rédemption en combattant dans un monde d’action-aventure graveleux. Graven est un monde sombre et fantastique où vous devez faire face aux fausses condamnations du tribunal imposées à un homme de foi. C’est une bataille pour l’humanité contre les horreurs des ténèbres.

Le jeu place les joueurs dans une situation difficile. Après avoir été exilés à mort pour un crime, les joueurs se réveillent dans un petit bateau laissé à la dérive dans le marais. Après avoir été tiré sur le rivage, un étrange vous donne du personnel et un livre avec des instructions plutôt mystérieuses.

Le jeu tente de prendre une esthétique des années 90 avec un thème d’action-aventure pour attirer les joueurs modernes. Le jeu est exprimé et la conception entière lui donne une sensation de fantaisie médiévale plutôt motivante.

Le jeu met les joueurs au défi de parcourir les traditions, de découvrir des motifs et de résoudre des énigmes à travers le pays. En utilisant la magie, les joueurs devront modifier leur environnement et utiliser de puissants cristaux qui peuvent les aider à ajuster leurs compétences en fonction de vos besoins.

Découvrez de nouvelles armes à travers le monde et améliorez-les chez les forgerons et les alchimistes. En explorant lentement le monde, revenez en arrière et revenez aux anciennes zones et découvrez les changements dans le monde et les nouvelles fonctionnalités en fonction de l’évolution de vos compétences.

Le jeu comprend plus de 30 ennemis distincts avec un large éventail de biomes et d’environnements. C’est un monde qui permet aux joueurs d’explorer l’inconnu et de découvrir la vérité cachée dans le brouillard dense de la nuit.

Ce titre comprend du sang fantastique, du sang et du démembrement. En tant que jeu de style des années 90, il tire parti d’une quantité croissante de Gibs et offre aux joueurs une chance de vraiment faire exploser le monde qui les entoure. Ce titre convient aux adolescents et aux plus âgés, mais peut ne pas convenir à un public plus jeune.

Graven prévoit de sortir le Vapeur à un moment donné cette année.