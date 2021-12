Becky G met à l’honneur La Casa de Papel avec une reprise de « Bella Ciao »

Diamond Point Bague en édition limitée Beehive en or blanc 14 carats avec diamants taillés en brillants

Cette bague de Diamond Point est en or blanc 14 carats (2,8 g) et est sertie de 29 diamants taille brillant d'un poids total de 0,4 ct. La bague a une largeur minimale de 1,5 mm, une largeur maximale de 8,5 mm et une hauteur de 5 mm. La collection Queen Bee met la reine des abeilles à l'honneur. La collection a été inspirée par les tendances actuelles de la mode et le logo du grand magasin « De Bijenkorf ». Les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation de nombreuses plantes et notre alimentation. Le design de ces bijoux est basé sur leur forme et leurs ailes délicates. Les pendentifs et bagues sertis de brillants ont été travaillés dans les moindres détails. La collection abeille a été développée en hommage aux « reines des abeilles » de ce monde : des femmes indépendantes, ambitieuses et travailleuses qui méritent de porter un splendide bijou. Une partie du bénéfice de chaque concept d'abeille est dédiée à l’organisation The Pollinators. L’organisation The Pollinators défend un cadre de vie sain pour les espèces animales pollinisatrices.