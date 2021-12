Mariska Hargitay reçoit des éloges pour avoir géré un spectateur chantant qui a perturbé l’ensemble de la loi et de l’ordre

Loi et ordre : Unité spéciale d’aide aux victimes La star et productrice exécutive Mariska Hargitay a récemment été vue en train de gérer efficacement une situation perturbatrice lors du tournage de la série cette semaine. Mariska, qui incarne le célèbre personnage d’Olivia Benson dans la série, est intervenue et a empêché un homme d’interrompre le tournage. Une vidéo de l’incident a explosé sur Twitter, et elle a été retweetée par Warren Leight, l’écrivain et showrunner de Loi et ordre : Unité spéciale d’aide aux victimes.

Dans la vidéo, on voit Mariska s’approcher calmement du spectateur qui n’arrêtait pas d’interrompre le tournage à Washington Square Park avec son chant incessant. Elle gère la situation assez efficacement en disant : « Votre chant était magnifique, mais nous essayons juste de prendre la photo. Est-ce que ça va si vous ne chantez pas quand nous disons « action » ? »

Selon les commentaires de la vidéo sur Twitter, le spectateur n’était pas un artiste de rue et a été sollicité par le Loi et ordre : Unité spéciale d’aide aux victimes d’arrêter de chanter pendant le tournage, mais apparemment en vain. La situation n’a pas pu être gérée jusqu’à ce que Mariska Hargitay entre en scène et lui ait demandé d’arrêter, et a même conclu un accord avec l’homme (détails inconnus) pour honorer sa considération. Comme on la voit dire dans la vidéo.

« Nous allons conclure un accord, je suis heureux de le faire pour vous, c’est juste que nous tournons, donc ça ne fonctionne pas pour la scène. Est-ce que ça va? Je vais vous contacter, cependant. »

L’écrivain et showrunner de Loi et ordre : Unité spéciale d’aide aux victimes, Warren Leight a retweeté la vidéo avec la légende : « Quel autre numéro 1 sur la feuille d’appel pourrait faire ça ? [love] Mariska. » Il est vrai que l’on ne verrait pas souvent une actrice de premier plan descendre dans la rue pour gérer une situation difficile.

Mariska Hargitay est l’une des stars les plus anciennes de la série et a fait partie de Loi et ordre : SVU depuis la naissance de la série en 1999. Son personnage, Olivia Benson, est une favorite compréhensible des fans, qui gravit les échelons tout au long de la série : débutant en tant que détective et présidant actuellement en tant que capitaine. Son interprétation d’un flic qui s’investit émotionnellement dans les affaires qu’elle traite a été saluée par la critique, lui méritant huit nominations aux Emmy Awards et deux nominations aux Golden Globes. Mariska a finalement remporté un de chacun pour sa performance dans le spectacle.

