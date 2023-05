La Madre : Quand est-ce que le film ACTION avec Jennifer López et Gael García est diffusé sur NETFLIX ?

Filorga Crème Universelle Soin Quotidien Multi-Fonctions 100ml

La Crème Universelle Filgora est un soin quotidien multi-fonctions, pour une peau nourrie et protégée tout au long de la journée : Action 1 : Hydrate instantanément Il permet de diffuser de l'eau dans les tissus et agit en synergie avec un extrait végétal qui permet quant à lui de réparer le film hydrolipidique de la peau. Ce soin est enrichi en Urée, très utilisée en cosmétique et dans les préparations dermatologiques pour ses propriétés hydratantes. Action 2 : Protège au quotidien Sa formule contribue à protéger efficacement la peau et apaise les irritations du quotidien. Action 3 : Répare à long terme Elle contient des peptides de Collagène qui permettent d'agir en tant que régénérant à la fois du derme et de l'épiderme.