Le moment où Michael Landon, star de « The Ingalls Family », a annoncé qu’il avait un cancer du pancréas

Sans aucun doute, Michael Landon Il est l’un des personnages les plus emblématiques de la télévision; et ce n’est pas pour moins, puisque grâce à leur participation à « Aubaine » (1959-1973), « La famille Ingalls » (1974-1983) et « Chemin au ciel » (1984-1989) il a su gagner l’affection et l’admiration du public qui l’a suivi pendant plus de trois décennies.

Malgré le fait que sa vie dans l’industrie du divertissement lui ait apporté une grande satisfaction, il n’a pas pu continuer à décoller après avoir été détecté avec un cancer du pancréas. Une nouvelle qu’il a reçue, trois mois avant sa mort.

Oui, Il a été informé de la gravité de son état le 5 avril 1991, peu avant son départ. Ensuite, nous vous faisons savoir comment l’acteur a annoncé sa maladie.

Michael Landon est décédé d’un cancer du pancréas, trois mois après avoir été diagnostiqué avec la maladie. (Photo: NBC)

MICHAEL LANDON A UN CANCER

Trois jours après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas, Michael Landon a décidé qu’il était temps de révéler qu’il avait la maladie à un stade très avancé., à tel point qu’il s’était propagé au foie et aux ganglions lymphatiques. Le cancer était inopérable.

Bien qu’il ait reçu des traitements de chimiothérapie, le pronostic de l’histrion était très mauvais et son pronostic médical était terminal, malgré tout, il savait comment y aller doucement.

«Je pense qu’il faut avoir le sens de l’humour dans tout. Je ne trouve pas cela particulièrement drôle, mais si vous essayez de continuer, vous allez essayer de battre quelque chose, vous n’allez pas le faire debout dans un coin. « , a-t-il souligné lors d’une conférence de presse publiée SurvivorNet.

Ajouté à cela, le 21 mai 1991, Landon a dû être opéré pour un caillot de sang qui lui a presque coûté sa jambe gauche, ce qui a réussi, mais des suites d’un cancer, il est décédé à Malibu le 1er juillet 1991, près de trois mois après avoir pris connaissance de la maladie.

Landon a cessé d’exister à 54 ans alors qu’il préparait sa quatrième série. Ses funérailles ont été suivies par l’ancien président des États-Unis Ronald Reagan et son épouse.