Il existe de nombreux services de streaming payant auxquels vous pouvez, et devriez, vous abonner, comme Netflix, Hulu et Amazon Prime Video. Cependant, les services de streaming gratuits et légaux sont nombreux. Grâce au streaming de films et d’émissions de télévision, il n’a jamais été aussi facile de couper le cordon et de se débarrasser du câble. Commencez à diffuser des films et des émissions de télévision en streaming avec ces meilleurs sites de streaming gratuits pour les films et les émissions de télévision !

Les meilleurs sites de streaming gratuit pour les films, séries et les émissions de télévision – À quoi s’attendre ?

Vous trouverez une foule d’applications de streaming gratuites et légales pour regarder des films et des émissions de télévision, mais la grande majorité de ces services proposent des contenus soutenus par la publicité. Au lieu d’un abonnement payant, les sites de streaming gratuits optent pour des modèles de revenus basés sur la publicité. Cependant, la plupart des sites proposent des films et des émissions de télévision non coupés. Ainsi, si vous êtes d’accord pour passer des pauses publicitaires régulières, vous avez à votre disposition de nombreuses vidéos gratuites à regarder. C’est à peu près la même chose que de regarder une émission de télévision traditionnelle sur le câble ou le satellite, mais sans abonnement. Le contenu varie vraiment. Vous trouverez de tout, des films de la liste C et D aux joyaux cultes, en passant par le cinéma classique et les nouveautés. La programmation est variée, les films et les émissions de télévision étant souvent diffusés en boucle. Il vaut donc la peine d’y faire un tour régulièrement pour voir ce qui a été ajouté.

Tubi TV

Lorsque j’ai coupé le cordon, Tubi TV a été l’une des premières applications gratuites pour les films et les émissions de télévision que j’ai téléchargées. Et c’est toujours l’un de mes services de streaming les plus utilisés. Tubi propose des milliers de films et de séries télévisées provenant de plus de 200 partenaires différents tels que MGM, Paramount, Lionsgate et STARZ. La navigation est un jeu d’enfant, avec des catégories telles que Récemment ajouté, Quitter bientôt, et Nouvelles sorties. De plus, vous pouvez trier par genre comme le thriller, l’horreur, le drame et l’action. Les collections regroupent le contenu dans des listes telles que Movie Night, Not on Netflix ou Only Free on Tubi. Vous pouvez également naviguer par chaîne, comme Shout ! Factory TV, Full Moon Features, ou Complex Networks.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de créer un compte, l’inscription vous permet d’ajouter des titres aux listes de diffusion. Il existe des tonnes d’applications Tubi différentes. En plus de pouvoir lire en continu directement depuis votre navigateur web, vous pouvez télécharger des applications pour Android et Android TV, iOS, Roku, PlayStation 4 et Amazon Kindle Fire. Avec une excellente bibliothèque de contenus et une prise en charge de pratiquement tous les appareils de diffusion en continu de la planète, Tubi TV est un must.

Disponible pour : Android, iOS, navigateurs web, Roku, PlayStation 4, Amazon Kindle Fire

Crackle

Le site de streaming gratuit de films et d’émissions de télévision Crackle est une source spectaculaire de vidéo. Vous pouvez parcourir les films et les émissions de télévision selon différentes catégories, dont l’action, l’anime, la comédie, le drame et le thriller. De plus, il y a un tri et une recherche par ordre alphabétique. Crackle propose notamment des contenus originaux comme “Angel of Death”, “Throwaways” et “Extraction”, ce dernier étant interprété par Danny Glover. Les originaux de Crackle sont une excellente motivation pour visiter ce superbe site de streaming gratuit. En plus de pouvoir regarder depuis votre navigateur web, les applications Crackle pour Android, iOS, Roku, PS4, Xbox One et Kindle Fire vous permettent d’accéder à de nombreux gadgets en streaming.

Disponible pour : Android, iOS, Navigateur, Roku, Windows, PS4, Xbox One

VUDU

Bien que VUDU propose la location et l’achat de vidéos numériques, VUDU Free héberge des milliers de films et de programmes gratuits que vous pouvez visionner en continu. La programmation gratuite et légale en streaming sur VUDU va des films pour la famille aux films d’horreur, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Contrairement à Crackle ou Tubi TV, les films et émissions de télévision gratuits sur VUDI nécessitent un compte. Mais, une fois que vous avez un compte, vous pouvez regarder un assortiment de films et d’émissions entièrement gratuits, avec des pauses publicitaires occasionnelles. Vous pouvez diffuser en continu directement à partir d’un navigateur web, ou utiliser VUDU sur Android, iOS, Roku, PS4 et les téléviseurs intelligents.

Disponible pour : Navigateur, Android, iOS, Roku, PS4, Smart TV

Popcornflix

Popcornflix, qui porte bien son nom, car ce n’est pas une soirée cinéma sans popcorn, est un véritable trésor de films et de spectacles gratuits. Il n’est pas nécessaire de se connecter pour regarder des films et des spectacles, et la bibliothèque Popcornflix est de premier ordre. Vous pouvez trier par films, émissions de télévision et vidéos virales. Les catégories utiles vont des nouveaux films et des plus populaires aux genres comme l’action, l’horreur et le thriller. Popcornflix propose un agréable mélange de titres rétro et de films et séries TV plus récents pour un catalogue qui plaira à tous. En plus de sa diffusion en continu par navigateur, les applications Popcornflix sont disponibles sur Android, iOS, Roku, PS4, Xbox One, Amazon Kindle Fire et les téléviseurs intelligents.

Disponible sur : Navigateur, Android, iOS, Roku, PS4, Xbox One, Amazon Kindle Fire

Crunchyroll

Crunchyroll est sans conteste le meilleur site de streaming gratuit pour les anime. Vous y trouverez des tonnes d’émissions, des succès cultes aux franchises méga-populaires comme “My Hero Academia”, “Berserk”, “One Piece” et “Attack on Titan”. Naviguer dans la bibliothèque de Crunchyroll est simple mais efficace. Vous pouvez consulter la bibliothèque par popularité, par ordre alphabétique, par genre, par saison et plus encore. Si Crunchyroll est surtout connu pour son solide contingent d’anime, il y a aussi une fantastique gamme de drames en direct. Vous pouvez diffuser en continu sans vous connecter, mais la création d’un compte gratuit vous permet d’enregistrer du contenu dans votre file d’attente. Bien que le niveau gratuit fonctionne parfaitement, la mise à niveau vers un abonnement Crunchyroll premium offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la diffusion en haute définition sans publicité, l’accès à l’ensemble de la bibliothèque Crunchyroll de mangas et d’anime, et des diffusions simultanées directement depuis le Japon une heure après la diffusion.

Disponible sur : Navigateur, Android, iOS, PS4, Xbox One, Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, Chromecast

FilmRise

Si vous cherchez une vaste bibliothèque de films, d’émissions de télévision et de documentaires gratuits et légaux à diffuser en continu, FilmRise est une option spectaculaire. Bien qu’il s’appelle FilmRise, vous y trouverez bien plus que des films. Le service de distribution numérique acquiert les droits de projection de nombreux titres, des films tels que “Un loup-garou américain à Londres” et “Forensic Files” aux documentaires, aux séries télévisées et à tout ce qui se trouve entre les deux. FilmRise est fier de ses partenariats de contenu avec des chaînes comme ITV, Warner Bros. et MGM. Alors que la plupart des principaux sites de streaming gratuits de films et d’émissions de télévision proposent du contenu, FilmRise vous permet de diffuser des vidéos de longue durée sur sa chaîne YouTube. Avec des tonnes d’applications compatibles, dont Roku, Android, iOS, Xbox One, Amazon Fire TV et même Facebook Watch, FilmRise est une source phénoménale de vidéos pour vous divertir.

Disponible sur : YouTube, Facebook Watch, Xbox One, Android, iOS, Amazon Fire TV, Roku

Plex

En ce qui concerne les logiciels de serveurs de médias, Plex est peut-être l’option la plus populaire, et pour cause. Il est convivial et doté de fonctions de coupe de cordon telles que l’intégration Tidal, l’agrégation de podcasts, les émissions web, et bien plus encore. La section Cinéma et télévision de Plex propose des films et des émissions de télévision en streaming gratuits, soutenus par la publicité, que vous pouvez regarder. Bien que vous ayez besoin d’un compte Plex pour profiter du contenu vidéo gratuit sur Plex, la création d’un compte est totalement gratuite et en vaut absolument la peine. En partenariat avec des sociétés telles que Lionsgate, Legendary, MGM, Warner Bros. et Magnolia Pictures, Plex propose un grand nombre de classiques et de films cultes. Pour tirer pleinement parti de Plex, vous pouvez faire tourner un serveur Plex, ce qui est même possible sur un Raspberry Pi pour une construction rentable d’un serveur média Plex. Mais si vous souhaitez simplement regarder sa gamme de films et de spectacles, il vous suffit de créer un compte Plex gratuit et de commencer à diffuser en continu. Plex Movies & TV gratuit fonctionne dans un navigateur web, ou via l’une des nombreuses applications client Plex disponibles.

Disponible sur : Navigateur, Android, iOS, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Windows 10, Chromecast, Smart TVs, TiVo

Pluto TV

Alors que la plupart des meilleures applications de streaming gratuit que vous pouvez trouver imitent l’apparence et la convivialité d’un service comme Netflix avec du contenu de vidéo à la demande (SVOD), Pluto TV introduit une esthétique plus traditionnelle de télévision en direct. Il existe un guide des chaînes comme celui que l’on trouve sur un fournisseur de services par câble ou par satellite, ou sur des services tels que Hulu Live TV et YouTube TV. Les chaînes portent des noms tels que British TV, Lively Place, Movies et Pluto TV Spotlights. Pluto TV 007 diffuse des films de James Bond, tandis que Totally Turtles vous permet de réaliser votre fantasme d’observer les tortues ninja, mutantes à l’adolescence. Les partenaires de contenu comprennent Nickelodeon, Fox Sports, MTV, Shout ! Factory, et bien d’autres encore. À première vue, on pourrait croire que Pluto TV est un service de streaming payant, mais il est absolument gratuit. En dehors de sa composante TV en direct, Pluto TV propose des films et des émissions de télévision en vidéo à la demande (SVOD) que vous pouvez trier par genre et sous-genre. Un service premium gratuit, Pluto TV est un service de pointe avec une foule de chaînes et de films gratuits à regarder.

Disponible sur : Navigateur, Android, iOS, Amazon Fire TV, Apple TV,

IMDb TV

Quelle meilleure source que l’IMDb pour la diffusion gratuite de films et de spectacles en streaming ? Le service de télévision IMDb propose une multitude de films et de séries télévisées de qualité, disponibles gratuitement. Du cinéma rétro aux nouvelles sorties, il y a un fort contingent de films disponibles en streaming. De plus, IMDb TV vante les originaux d’IMDb, notamment “Special Skills with Jay Pharoah” et la série animée “You’re Not a Monster”. Vous devez vous inscrire pour obtenir un compte IMDb gratuit. L’inscription offre une tonne d’avantages, notamment la fonctionnalité IMDb complète et la possibilité d’ajouter des titres IMDb TV à votre liste de diffusion.

Disponible sur : Navigateur, Android, iOS, Amazon Kindle Fire,

Roku Channel

Bien qu’elle s’appelle Roku Channel, vous n’avez pas vraiment besoin d’un appareil de streaming Roku pour accéder à cette source gratuite de films et d’émissions de télévision en streaming. En fait, vous n’avez même pas besoin d’un compte pour commencer à profiter de plus de 10 000 vidéos de tous les genres et de toutes les décennies. La navigation est simple, avec des catégories simples comme les actualités, le divertissement familial et les films et émissions de télévision essentiels. Bien sûr, la chaîne Roku est disponible sur les décodeurs Roku, mais elle est également gratuite dans un navigateur web. De plus, vous trouverez des applications pour Android et iOS.

Disponible sur : Navigateur, Roku, Android, iOS

Peacock TV

De NBC Universal vient Peacock TV. Son utilisation est entièrement gratuite, aucune carte de crédit n’est nécessaire. Et Peacock regorge de films et de séries allant de “30 Rock”, “Downton Abbey”, “Everybody Hates Chris”, à “The Bourne Identity”. Vous devrez vous inscrire avec un e-mail et un mot de passe, mais c’est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à diffuser en continu les centaines de films et les milliers d’épisodes de séries télévisées sur Peacock. Vous pouvez passer à Peacock Premium pour seulement 5 dollars par mois. Peacock Premium ajoute des films et des émissions de télévision supplémentaires ainsi que certains sports comme les matchs de football de la Premier League. Bien que Peacock Premium débloque tout le trésor des films, de la télévision et des sports en direct, il y a toujours des publicités. Peacock Premium Plus à 10 $ par mois est sans publicité, bien que certains titres incluent encore des publicités en raison des droits de diffusion en continu. Avec son contenu de qualité et sa structure tarifaire abordable, Peacock TV est un must pour tout professionnel de la télévision.

Disponible sur : Navigateur, Roku, Android, iOS, Apple TV, Android TV, Chromecast, LG et Vizio smart TVs, Xbox One, Select Cox et Xfinity décodeurs câble

Netflix gratuit

Bien que “gratuit” et “Netflix” ne soient pas généralement associés l’un à l’autre, vous pouvez diffuser certains films et émissions de façon totalement gratuite sans avoir à vous inscrire. Netflix n’est peut-être pas le seul service de streaming sur le marché, mais il est certainement devenu l’un des plus populaires, en grande partie grâce à son bon mélange de contenu original et syndiqué. Comme il se doit, les vidéos gratuites de Netflix sont précédées de bandes-annonces pour Netflix lui-même. Vous pouvez les regarder sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables ou des appareils mobiles Android. Plusieurs longs métrages sont disponibles en streaming, ainsi que quelques épisodes d’émissions de télévision. Netflix vaut totalement la peine de payer, tant pour son service de vidéo à la demande en streaming que pour son composant DVD par courrier, le DVD Netflix. Mais si vous voulez juste un peu de divertissement gratuit, Netflix vous permet de regarder gratuitement des films en streaming sans aucune obligation. Il y a de fortes chances, cependant, qu’après le premier épisode de “Stranger Things”, vous vous mettiez à la recherche de votre carte de crédit.

Disponible sur : Navigateur, Android

Classic Cinema Online

A la recherche de cadeaux de l’âge d’or ? Consultez le site de Classic Cinema Online. Avec son rideau de velours rouge en toile de fond, ce site unique en son genre remplit son créneau en accueillant un cinéma de la vieille école à regarder gratuitement. Une grande partie de sa bibliothèque date des années 20 à 70. La recherche sur le site fonctionne bien, et vous pouvez également consulter la section des films à l’affiche, les classer par genre et sous-genre, les séries ou les films muets. Cependant, Classic Cinema Online est un peu différent de beaucoup d’autres sites de vidéo en continu de premier plan, car il n’héberge pas vraiment son contenu. Classic Cinema Online intègre plutôt des vidéos provenant d’autres sites. Ainsi, il arrive que vous trouviez des vidéos qui ne sont plus disponibles. Mais cela vous évite de devoir parcourir des sites comme YouTube pour trouver des films rétro, et c’est un excellent agrégat de films de la vieille école.

Disponible sur : Navigateur

Free Movies Cinema

Pour une gamme variée de films gratuits à regarder, consultez le site Free Movies Cinema. En plus d’un grand nombre de films et d’émissions en streaming gratuit, y compris des entrées dans le domaine public, vous trouverez un juteux contingent de films et de courts métrages réalisés par des fans. De plus, la section popcorn propose de délicieuses recettes de popcorn. Site unique, Free Movies Cinema est une source spectaculaire de vidéos gratuites.

Disponible sur : Navigateur

Retrovision TV

Tout comme le cinéma classique en ligne, la Retrovision TV rassemble des films et des émissions de télévision classiques du web. Vous pouvez trier par genre comme les films d’aventure, la télévision classique, la comédie, le drame, l’horreur et la science-fiction, ou parcourir toute la bibliothèque. Les vidéos sont intégrées à partir de sites tels que YouTube. En quelques clics, vous serez heureux de diffuser en continu des films du domaine public tels que “La Terreur”, joyau de 1938. Pour les cinéphiles à l’esprit vieux jeu, Retrovision TV est un signet incontournable.

Disponible sur : Navigateur

CONtv

Si, comme moi, vous aimez les films et les émissions originales de la chaîne Syfy, CONtv est fait pour vous. Connue comme la destination numérique des fans de Comic Con, elle propose principalement des films de série B et des tubes cultes comme “2010” : Moby Dick” et “30 000 lieues sous les mers”. Des anime et arts martiaux au cinéma classique en passant par les sorties récentes, CONtv propose une gamme variée de films d’action. Sérieusement, où d’autre allez-vous regarder “Snow Shark” ou “Puppet Monster Massacre” ? Vous aurez besoin d’un compte pour diffuser en continu, mais ça vaut vraiment la peine de vous inscrire.

Disponible sur : Navigateur, Android, iOS

Meilleures applications de streaming gratuit pour les films et les émissions de télévision – Réflexions finales

Armé d’un arsenal de sites de streaming totalement gratuits pour les films et les émissions de télévision, vous pouvez facilement couper le cordon, en vous appuyant sur un mélange de services gratuits et payants. Comme pour les services payants de l’OTT, la diffusion gratuite de films et d’émissions de télévision varie d’un mois à l’autre, et vous trouverez souvent des catégories telles que “Leaving Soon” pour vous donner un aperçu. Sur ma Nvidia Shield TV, je diffuse régulièrement des flux en streaming de Tubi TV, Plex, Crackle, Crunchyroll, Popcornflix et VUDU. Que vous aimiez les films à succès ou les classiques cultes, les nouveautés ou le cinéma rétro, il existe un service de streaming gratuit pour vous.