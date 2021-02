La hausse des prix de la PS5 de NBA 2K21 n’a pas nui aux ventes de la série

Vous vous souvenez peut-être que NBA 2K21 a été le premier titre à annoncer officiellement une taxe sur les prix de nouvelle génération. Alors que d’autres éditeurs comme Sony ont depuis emboîté le pas, 2K Sports a été le premier éditeur à mentionner le prix de 69,99 €, qui semble déjà établi. Et dans le cas de la simulation de basketball, cela n’a pas du tout nui à la franchise, avec des expéditions déjà de l’ordre de 8,1 millions d’unités à la fin du mois de décembre.

Alors que 2K Sports célèbre le succès, il convient de rappeler que cela a été initialement publié au prix traditionnel de 59,99 € sur la PlayStation 4, avant de se lancer plus tard sur la PlayStation 5 à 69,99 €. En fait, il avait déjà expédié cinq millions d’unités sur des consoles de dernière génération à la fin du mois de septembre, il a donc ajouté trois millions d’unités à son décompte depuis son lancement sur les systèmes de nouvelle génération. Il n’y avait pas non plus de mise à niveau de nouvelle génération disponible ici, à moins que vous n’achetiez l’édition Collector plus chère.

Et il y a eu des réductions sur le jeu pendant la période de Noël, à la fois au détail et sur le PlayStation Store. Ainsi, même si les choses peuvent sembler roses dans ce cas particulier, nous dirions que le jury est toujours sur le nouveau prix de 69,99 € pour le moment. Voyons comment des titres comme Returnal, ou même des suites telles que Horizon Forbidden West, fonctionnent avant de marquer le passage comme un succès.