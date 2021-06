Loki : Un ami pour la fin du monde (Ch. 3 Review)

Nous nous rencontrons à mi-chemin avec « Loki » et les choses ne pourraient pas être plus excitantes. Après que le dieu du mensonge a fui la TVA pour rejoindre la mystérieuse variante féminine (Sophia Di Martino). Bien qu’il s’agisse de l’épisode le plus court de la production de Disney + (jusqu’à présent), nous sommes également confrontés au plus fascinant en termes de développement de personnage.

Dès le début, il était évident que la série se maintiendrait grâce à l’énorme charisme que Tom Hiddleston insuffle au personnage. Ce n’est pas pour moins. Après l’avoir joué pendant dix ans, il serait difficile pour l’acteur de ne pas savoir ce qui le motive, ce qui l’excite, ce qui fait de lui ce qu’il est. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, Michael Waldron et son équipe de scénaristes ont finalement réussi à faire comprendre cela au public.

La série Marvel Studios nous transporte désormais sur une planète lointaine qui est sur le point de connaître sa fin lorsqu’elle entre en collision avec sa lune. Loki doit trouver avec sa variante féminine, qui se fait appeler Sylvie, un moyen de s’échapper de là, puisque l’appareil de téléportation TVA est à court de batterie. Cela signifie que les deux devront nécessairement travailler ensemble.

« Lamentis », le nom donné à cette planète condamnée à l’atmosphère violette, est le titre donné à ce qui est peut-être l’épisode le plus complexe de la série à ce jour. La rencontre entre Hiddleston et Di Martino présente une situation étrange dans laquelle deux versions différentes d’un même individu apprennent à se connaître un peu mieux à travers l’expérience de l’autre.

Kate Herron démontre son énorme potentiel de réalisatrice en construisant un environnement rétro-futuriste qui, une fois de plus, s’inspire fortement de « Doctor Who », une série qu’elle a elle-même citée parmi ses références immédiates en tant que fan de science-fiction. Et pourtant, aussi attrayantes qu’elles soient esthétiquement, ces constructions visuelles prennent du recul par rapport au véritable point culminant de l’épisode.

Au milieu de l’épisode, Tom Hiddleston et Sophia Di Martino se retrouvent face à face assis dans un train. Comme si cela ne semblait pas suffisant pour sortir d’une cassette d’Alfred Hitchcock, ils ont une conversation élégante sur leurs vies respectives en tant qu’enfants adoptés.

Il est clair que Sylvie, le nom par lequel le personnage de Di Martino insiste pour être appelé, est une version alternative du dieu du mensonge. Et bien que beaucoup soient surpris que le personnage de Hiddleston soit ouvertement bisexuel, ce qui est vraiment intrigant, c’est la révélation suivante : TvA est une organisation hautement fasciste qui utilise des variantes temporaires comme employés, même s’ils ne le savent pas.

Kate Herron nous a une nouvelle fois mis dans une situation difficile dans laquelle Hiddleston et Di Martino, après un plan séquence surprenant, sont à nouveau au seuil de la mort lorsque leur échappatoire est détruite. « Loki » entre sur un terrain véritablement prometteur comme une série dans laquelle le spectateur ne sait plus à quoi s’attendre, mais a hâte de le découvrir.