Diablo Immortal: Trouvez Lord Martanos, battez facilement World Boss Ancient Nightmare – Solution

Avez-vous aussi des problèmes avec le boss mondial ? Cauchemar antique (Ancien Cauchemar) dans Diablo Immortel? Alors peut-être que vous voulez d’abord le boss optionnel Seigneur Martanos visite, car qui cela Mort-vivant tue, non seulement reçoit butin précieuxmais aussi un élément qui fait le cauchemar beaucoup plus facile Puissance.

Mais bien sûr, vous devez avoir Martanos pour cela trouver d’abord puis les conquérir, mais ne vous inquiétez pas, car c’est pour cela que nous sommes là. Dans ce guide, nous vous expliquerons exactement où trouver le paladin déchu de Zakarum trouver et comment vous le trouvez défi de combattre boîte. Et bien sûr pourquoi ce combat vaut-il tant la peine pour vous.

Diablo Immortal : Find Lord Martanos – Facilitez le combat contre le boss mondial Ancient Nightmare !

Comment puis-je faciliter le combat d’Ancien Cauchemar ? Celui qui vainc le putride mais très utile Lord Martanos dans Diablo Immortal recevra également l’objet de sa part, en plus de nombreux objets aléatoires mais surtout précieux. Sceau de Zakarum (Sceau Zakarum). Cela vous intéresse car ce sceau vous unit Avantage dans la lutte contre Ancient Nightmare sommes.

Le patron mondial trouvé dans la région de Montagnes de Zavain vous attend, notamment par un bouclier puissant protège qu’il faut d’abord détruire avant même d’en avoir l’occasion, le terrible Chef de zone infliger des dégâts. Ce qui bien sûr coûte beaucoup de temps et vos chances de gagner considérablement réduit.

Avec le sceau dans votre poche, vous pouvez utiliser le Sanctuaire du cauchemar interagissent immédiatement et n’ont donc pas à attendre qu’il s’active. Aussi, vous pouvez avoir le cauchemar anesthésique supplémentaire, si vous utilisez un sanctuaire avec le sceau. Et en plus tu juges grâce au sceau 20% de dégâts supplémentaires sur le bouclier du boss.

Cela permet de se débarrasser de l’ancien cauchemar lors de la première rencontre infliger beaucoup de dégâts. Dans l’ensemble, le sceau est un excellent moyen de commencer avec un groupe coordonné pour remporter une victoire rapide sur ce boss autrement difficile. Mais pour cela, vous devez d’abord trouver Martanos.

Le paladin déchu tient le coup aussi dans les montagnes de Zavain haut, à l’endroit Tombe de Martano (tombe de Martanos), qui à son tour au nord-est du cimetière de Zakarum (Cimetière de Zakarum). Une fois entré dans le lieu, vous La tombe de votre adversaire automatiquement, alors ne vous inquiétez pas.

Pour pouvoir ouvrir la tombe de Martanos, il faut attendre le Autel devant le tombeau est complètement chargé. Cela se produit généralement plusieurs fois par heure, vous ne devriez donc pas avoir à attendre trop longtemps. Dès que le seigneur apparaît, vous devez essayer de le tuer le plus rapidement possible.

Dans certains cas, il est déjà arrivé que Martanos a mis longtemps à venir, bien qu’il ait déjà dû apparaître plusieurs fois. C’est toujours le cas lorsqu’un groupe bat le boss vient de poser A. Ensuite, il faut être patient et le Temps de recharge de Martanos Attendez.

Utilisez le sceau pour obtenir un avantage dans la lutte contre Ancient Nightmare. ©Blizzard Entertainment, Inc.

Le prince lui-même est pas un adversaire très fortmais doit quand même être abordé en groupe, après tout, le bon dieu plus de 13 millions de points de vie et quelques trucs méchants en stock. Mais si vous êtes déjà assez fort pour défier l’Ancien Cauchemar, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec Martanos.

Cependant, vous devriez voyager seul être et en conséquence problèmes avec ce patron avoir, n’aie pas peur Rechercher un groupe dans le chatqui a déjà de l’expérience avec cet adversaire. Il y a beaucoup de joueurs qui sont heureux d’aider les débutants et seuls pour le butin précieux osez danser avec Martanos.

la recherche de groupe régulière Malheureusement, Lord Martanos ne travaille pas dans Diablo Immortal, vous n’avez donc pas d’autre choix que d’emprunter cette voie. Mais comme le boss n’est pas l’un des adversaires les plus durs du jeu, comme je l’ai dit, vous devriez également en affronter un groupe hétéroclite aux aventuriers un de solides chances de gagner avoir.