Framing Britney Spears est-il sur Netflix? Comment regarder le documentaire en ligne

Où puis-je regarder le documentaire de Britney Spears? Voici comment regarder Framing Britney Spears en ligne, au Royaume-Uni et ailleurs.

Au cours des derniers jours, Encadrement Britney Spears a été un énorme sujet de conversation sur les réseaux sociaux.

Le documentaire du New York Times détaille la carrière de la légende vivante Britney Spears, la façon dont les médias l’ont traitée et la conversation actuelle entourant sa tutelle de contrôle, dans laquelle elle est depuis 2008. Le doc aborde également le mouvement #FreeBritney et son batailles juridiques en cours avec son père et conservateur Jamie Spears.

Des fans de longue date aux célébrités de haut niveau, les gens ont partagé leurs pensées et leurs messages de soutien à Britney sur Twitter et Instagram. Maintenant, l’intérêt pour le documentaire grandit. Mais comment et où pouvez-vous le regarder en ligne?

Voici où regarder le documentaire de Britney Spears en ligne



Comment regarder Framing Britney Spears en ligne: est-ce sur Netflix? Photo: J.Merritt / pour GLAAD, RUSSEIL CHRISTOPHE / CORBIS KIPA / Corbis via

Est Encadrement Britney Spears sur Netflix?

Nan. Encadrement Britney Spears n’est pas disponible pour diffuser sur Netflix.

Encadrement Britney Spears fait partie d’une production du New York Times qui est diffusée sur FX et Hulu, ce qui signifie qu’elle ne sera disponible en streaming que sur ces plateformes. Il est peu probable que Netflix diffusera le documentaire car The Walt Disney Company possède à la fois FX et Hulu.

Où regarder Encadrement Britney Spears en ligne

Encadrement Britney Spears est sorti sur FX et Hulu le 5 février aux États-Unis. Vous pouvez diffuser le documentaire sur Hulu.

Encadrement Britney Spears est un épisode autonome dans le Le New York Times présente séries.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à Hulu, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours. Heureusement, le Encadrement Britney Spears dure un peu plus d’une heure, vous aurez donc suffisamment de temps pour le diffuser avant la fin de votre essai.

Comment regarder Encadrement Britney Spears au Royaume-Uni

Malheureusement, Encadrement Britney Spears n’est actuellement pas disponible en streaming au Royaume-Uni.

Selon PopSugar, le documentaire sera diffusé au Royaume-Uni à un moment donné au printemps 2021. Il est possible qu’il puisse également atterrir sur Disney + pour les téléspectateurs britanniques, car Hulu et FX font tous deux partie de la Walt Disney Company.

Certaines parties du documentaire sont partagées sur YouTube et sur les réseaux sociaux mais, pour le moment, il n’y a actuellement aucun service au Royaume-Uni qui diffuse actuellement le documentaire dans son intégralité.

