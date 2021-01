Le directeur d’Extraction 2 tease les plans de franchise dans l’univers partagé de Tyler Rake

D’après ses récents commentaires, cela ressemble à Extraction 2 Le réalisateur Sam Hargrave est prêt et impatient de se lancer dans la suite de l’action Netflix, mais avec des plans pour tout un univers partagé dans le Extraction franchise, dans quelle mesure Hargrave espère-t-il être impliqué? Eh bien, l’homme lui-même a discuté de ce sujet très récemment, le réalisateur étant enthousiasmé par les opportunités qui viendront d’un Extraction univers.

« Alors, [as far as] mon implication personnelle, je voudrais être le plus impliqué possible mais je ne veux pas non plus être gourmand. Il y a beaucoup d’autres cinéastes super talentueux qui auraient des visions très uniques et apporteraient quelque chose de nouveau et de frais à la franchise que je serais ravi de voir en tant que fan. J’espère que nous arriverons à faire le deuxième avec la même équipe et à vraiment établir la franchise, si vous voulez. Mais à partir de là, j’aimerais voir, en tant que fan de cinéma, d’autres jeunes réalisateurs qui, encore une fois, peuvent pousser le niveau d’action. «

Hargrave a discuté de la perspective d’un univers d’Extraction partagé dans le passé, comparant les plans des frères Russo à un autre univers partagé dans lequel le duo de réalisateurs s’est plongé; l’univers cinématographique Marvel. « Je pense que Joe et Anthony [Russo], toute l’équipe AGBO, est brillante dans cette construction sur l’aspect de l’univers Marvel où beaucoup de ces films se connectent et se croisent dans leurs voyages avec des personnages « , a déclaré Hargrave lors d’un panel CCXP l’année dernière sur la prolongation du passé Extraction 2. « Ils s’appuient sur ce modèle dans l’univers Extraction et il y a beaucoup d’opportunités de suivre des personnages pour lesquels les gens ont montré une affinité et sur lesquels ils veulent en savoir plus. »

Sorti en avril, le premier Extraction suit Thor: l’amour et le tonnerre Chris Hemsworth en tant que mercenaire du marché noir nommé Tyler Rake, qui n’a plus rien à perdre grâce à sa longue et violente carrière. Alors qu’il est à son plus bas niveau, Rake a une chance de se racheter lorsqu’il est embauché pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné, mais, dans le monde souterrain des trafiquants d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà mortelle s’approche de l’impossible.

Extraction est devenu un énorme succès pour le géant du streaming, avec l’écrivain et Avengers: Endgame’s le réalisateur Joe Russo a rapidement confirmé qu’un suivi avait été éclairé. Non content des suites directes, Russo a depuis révélé que le plan de la série était de créer des spin-offs qui exploreront à la fois des personnages familiers et de nouveaux. «Je ne vais toujours pas m’engager parce que je pense que c’est plus excitant de surprendre les gens, mais je dirai ceci: nous travaillons à la construction d’un univers de films qui pourrait potentiellement explorer certains des autres personnages du premier film et de nouveaux. personnages, et voir plus d’interaction historique entre les personnages », a déclaré Russo à propos de leurs plans. « Donc, si vous êtes intéressé par le personnage de David Harbour, vous pourrez peut-être le voir dans un futur film d’Extraction. »

Donc, il semble que le public verra beaucoup plus de Extractionet directeur Sam Hargrave, dans le futur. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Extraction 2, Extraction