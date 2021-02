Kim Kardashian West défend la peinture de sa fille qui, selon certains, n’était pas la sienne

Kim Kardashian West a quelques mots pour quiconque doute des compétences artistiques de sa fille de 7 ans, North.

La star de télé-réalité, 40 ans, a récemment partagé des photos d’une peinture impressionnante et scénique dans son histoire Instagram et a révélé que North l’avait créée elle-même.

North a fièrement affiché son travail sur une photo de l’histoire Instagram de Kardashian West. kimkardashian / Instagram

«Criez à toutes les fières mamans qui aiment montrer les chefs-d’œuvre de leur bébé», a-t-elle écrit dans son histoire Instagram.

Cependant, certaines personnes sur les réseaux sociaux se sont demandé si le paysage du lac de montagne était réellement peint par sa fille.

«Je parierai n’importe quoi (même ma vie) que cette peinture n’a pas été réalisée par le nord-ouest», une personne a écrit sur Twitter.

«Je suis censé travailler, mais je ne peux pas m’empêcher de penser à la façon dont le nord-ouest n’a pas peint cela», a écrit une autre personne dans un tweet que Kardashian West a capturé et partagé dans son histoire Instagram.

Cependant, la mère de quatre enfants a rapidement rétabli les faits.

Kardashian West a défendu la peinture de sa fille dans son histoire Instagram. kimkardashian / Instagram

« NE JOUEZ PAS AVEC MOI QUAND IL VIENT À MES ENFANTS !!! » elle a écrit dans son histoire Instagram. «Ma fille et sa meilleure amie ont suivi un cours de peinture à l’huile sérieuse où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris.

«North a travaillé incroyablement dur sur sa peinture, qui a pris plusieurs semaines à terminer», a-t-elle poursuivi. «En tant que mère fière, je voulais partager son travail avec tout le monde. Je vois des articles dans les médias et les médias sociaux de les adultes décomposent que mon enfant ait réellement peint ou non cela! Comment osez-vous voir des enfants faire des choses impressionnantes et ensuite essayer de les accuser de NE PAS être géniaux!?!?! !! LE NORD-OUEST PEINT CELA. A affirmé Kardashian West.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont défendu les compétences de peinture de North, y compris un utilisateur de Twitter qui a déclaré avoir peint quelque chose de similaire à celui d’un enfant en utilisant des techniques de l’icône de peinture bien-aimée de PBS, Bob Ross.

Les mèmes sont drôles, mais j’ai suivi un cours de peinture de Bob Ross quand j’avais 7 ans, comme North West, et le fait est qu’ils se révèlent tous aussi beaux. Le mien est identique. – Le Yank Beour (@searchforjuice) 10 février 2021

« Les mèmes sont drôles, mais j’ai suivi un cours de peinture de Bob Ross quand j’avais 7 ans, comme North West, et le fait est qu’ils se révèlent tous aussi beaux », l’utilisateur de Twitter a écrit. «Le mien est identique.»

Kardashian West a également partagé une vidéo d’un sac Hermès qu’elle a dit que North a peint et plus tard lui a offert pour son premier cadeau de fête des mères.

Kardashian West a déclaré que North avait peint cet Hermès pour elle lorsqu’elle était bébé. kimkardashian / Instagram

«Ce sac North a peint pour moi quand elle n’avait même pas 1 (an)», a déclaré la fière maman dans la vidéo. «Quel beau chef-d’œuvre. Je savais qu’elle serait une si grande artiste.

North a clairement adoré la peinture depuis son plus jeune âge, et voici sa mère pour avoir défendu et nourri son talent d’artiste en herbe!