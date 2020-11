Brie Larson a révélé qu’elle «  avait du mal à se sentir laide et comme un paria  »

Brie Larson a une confiance cool à l’écran et à l’extérieur, mais l’acteur admet qu’elle a lutté avec sa juste part d’insécurité dans le passé. Dans une nouvelle interview, elle discute des normes de beauté irréalistes que les femmes estiment devoir atteindre et de la façon dont elle s’est sentie «comme une paria» dans le passé.

Brie Larson a admis qu’elle ne se sentait pas en sécurité dans le passé

Dans une interview avec le magazine W, on a demandé à Larson ce qu’elle dirait aux femmes qui sentent qu’elles ne peuvent pas suivre des normes de beauté irréalistes ou qui ont l’impression de ne pas être représentées. L’acteur a partagé: «Je ne crois pas qu’il y ait un standard de beauté», ajoutant: «J’ai eu du mal à me sentir moche et comme un paria pendant une si grande partie de ma vie.»

Elle a poursuivi: «Et donc je ressens vraiment, vraiment pour ça. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être totalement à l’aise avec moi-même.

Larson a expliqué comment elle «peut être avec qui je veux être avec moi-même», dit-elle, ce qui lui donne du «réconfort».

«Ce qui me brise le cœur, c’est de penser aux gens dans le monde qui ne se sentent pas en sécurité dans leur propre corps», a-t-elle poursuivi. «C’est, pour moi, mon objectif ultime dans la vie: faire tout ce que je peux pour que les gens aient la liberté de s’exprimer et d’être exactement ce qu’ils veulent être – quoi que ce soit – sachant que cela peut aussi changement. »

Larson a partagé certaines de ses luttes passées

Pour célébrer son 31e anniversaire, Larson a publié une vidéo YouTube dans laquelle elle a réfléchi à son passé. «L’une des choses que je pense en vieillissant pour moi, c’est comme m’aimer tel que je suis et c’est comme une chose intérieure et une chose extérieure.

Elle a expliqué comment, en grandissant, elle voulait des cheveux meilleurs et plus épais après «avoir vu des filles qui étaient vraiment belles, elles pouvaient tresser leurs cheveux vraiment magnifiquement… et ce n’est pas moi. Mes cheveux avaient l’air assez ébouriffés.

Larson a ajouté: «Je pense que grandir dans une industrie qui est juste, je ne sais pas, je pense que parfois c’est juste rempli d’images de gens qui sont de rares exceptions à ce à quoi les êtres humains ressemblent. Et j’y suis aussi pris. »

«Je suppose qu’à un certain moment, j’ai dû abandonner tout ça… il y a comme une phase de beaucoup de photos de tapis rouge où je n’ai pas de maquillage, mes cheveux sont mouillés, je viens de sortir de la douche et c’était de manière à se révolter contre tout cela », a-t-elle partagé. « Pour ne pas être comme ça. »

Larson a trouvé que la confiance venait avec l’expérience

Larson a exploré l’idée du temps et de l’expérience et s’est définitivement imposée. «Puis j’ai commencé à me sentir comme, une fois que j’étais à l’aise dans ma peau… alors j’ai eu l’impression que je pouvais réellement explorer les cheveux et le maquillage d’une manière que je ne pouvais pas auparavant», a-t-elle expliqué.

L’acteur a dit que pendant la Capitaine Marvel tournée de presse, elle avait l’impression de «vraiment entrer dans le glamour, que je pourrais profiter de la coiffure et du maquillage. Que je pouvais profiter du processus pour devenir un personnage et me tenir sur un tapis rouge et me sentir bien et confiant et non pas que j’étais une fraude.