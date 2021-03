La fusée chinoise Long March 7A lance son premier vol réussi

La nouvelle fusée chinoise Long March 7A a lancé avec succès sa première mission orbitale après que sa première tentative il y a un an se soit soldée par un échec.

La fusée a décollé du centre de lancement de satellites de Wenchang sur l’île chinoise de Hainan jeudi 11 mars à 12 h 51 HNE (17 h 51 GMT ou 1 h 51 heure locale le 12 mars), selon le média d’État chinois. Xinhua.

Il a mis en orbite un satellite expérimental classé appelé Shiyan-9 (qui signifie «expérience-9»), qui a été développé par l’Académie chinoise de technologie spatiale, selon un rapport de SpaceNews.

« Le satellite sera principalement utilisé pour des tests en orbite de nouvelles technologies, y compris la surveillance de l’environnement spatial », a déclaré Xinhua dans son rapport.

Vidéo: La Chine lance un satellite expérimental sur une fusée améliorée

En rapport: La Chine prévoit de lancer au moins 3 roquettes depuis la mer cette année

Une fusée chinoise Long March 7A décolle du centre de lancement de satellites de Wenchang le 11 mars 2021. (Crédit d’image: CCTV)

Lorsque la Chine a tenté de lancer la nouvelle fusée Long March 7A lors de son premier vol le 16 mars 2020 – il y a presque exactement un an – un dysfonctionnement du moteur s’est produit peu de temps après la séparation du premier étage et la charge utile a été perdue, a rapporté SpaceNews.

La nouvelle fusée est destinée à remplacer la fusée chinoise Long March 3B en tant que lanceur de choix pour envoyer des satellites sur une orbite de transfert géosynchrone, ou le chemin emprunté par les satellites pour atteindre une orbite géostationnaire au-dessus de la Terre. Il s’agit d’une version modifiée de la fusée Long March 7, qui a fait ses débuts en 2016 et a lancé deux missions en orbite terrestre basse.

Pour atteindre une orbite de transfert géosynchrone, une fusée doit lancer le satellite sur une orbite elliptique qui s’étend à environ 23000 miles (37000 kilomètres) au-dessus de la Terre, selon la NASA, alors que les satellites en orbite terrestre basse sont de 100 à 200 miles (161 à 322 km) au-dessus de la Terre.

Le Long March 7A est également capable de soulever des charges utiles plus lourdes en orbite, avec une capacité de charge de 8 tonnes (7 tonnes métriques), par opposition à la capacité de charge de 6 tonnes (5,5 tonnes métriques) du Long March 7, selon Xinhua.

La Chine prévoit de lancer trois à cinq missions du 7A long mars par an avant 2025, a déclaré Xinhua, ajoutant que « les scientifiques amélioreront davantage le lanceur pour répondre à la demande d’envoi de satellites et de sondes dans l’espace lointain pour explorer la lune, Mars et les astéroïdes. . «

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.