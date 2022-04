Une enseignante comparée à Susan Boyle après l’audition de Britain’s Got Talent

Le professeur d’école Tom Ball a stupéfié le public et les juges avec une performance époustouflante lors de l’édition de dimanche de L’Angleterre a un incroyable talentce qui a amené de nombreuses personnes à le revendiquer comme « l’équivalent masculin » de Susan Boyle.

L’enseignant modeste de 23 ans a auditionné pour l’émission avec le soutien de son père et de sa fiancée, et après avoir ignoré une confusion amusante de Simon Cowell après que le juge a mal entendu son nom en tant que ‘Tumble’, a annoncé plutôt hardiment qu’il ‘ d été comparé à la légende du West End Michael Ball.

Le décor était planté, mais toutes les idées fausses que les gens auraient pu avoir sur Tom ont été instantanément balayées alors qu’il se lançait dans une interprétation magistrale du thème Bond de Sam Smith « Writing on the Wall » qui lui a valu une ovation debout et a fait tomber la maison.