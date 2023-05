La franchise Fast & Furious franchit le cap du box-office avec Fast X

Le Rapide et furieux La franchise a récemment franchi une étape importante dans les recettes au box-office, franchissant la barre impressionnante des 7 milliards de dollars dans le monde, selon Deadline. Cette réalisation renforce encore sa position comme l’une des franchises cinématographiques les plus réussies et les plus lucratives de l’histoire. Actuellement, la franchise captive le public avec son dixième opus, X rapide, qui est actuellement présenté dans les salles de cinéma du monde entier. Les fans sont ravis de voir le retour des personnages bien-aimés et ont également droit à des apparitions surprises de personnages emblématiques de films passés.





Universel Rapide furieux La franchise a assuré sa place en tant que cinquième franchise la plus rentable de l’histoire. Ce qui le distingue, c’est qu’il a atteint ce cap avec seulement 11 films, égalant Warner Bros. Monde magique pour que le plus petit nombre de films franchisse la barre des 7 milliards de dollars parmi les cinq premières franchises. En examinant de plus près les revenus mondiaux individuels de chaque film de la Rapide furieux série, il devient évident que la franchise a régulièrement grimpé vers son extraordinaire succès financier. Les succès notables au box-office incluent Furieux 7qui a amassé la somme stupéfiante de 1,5 milliard de dollars, et Le sort des furieuxqui a atteint la somme impressionnante de 1,2 milliard de dollars. Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Shaw a également apporté une contribution significative, accumulant 766,1 millions de dollars de revenus mondiaux.

Vin Diesel confirme plusieurs retombées rapides et furieuses en préparation

Images universelles

X rapide se lance dans un voyage passionnant qui pousse le protagoniste emblématique, Dom Toretto, et sa fidèle famille à leurs limites. Avec un adversaire implacable et rusé nommé Dante, le fils d’un ancien chef de file de la drogue, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Le plan méticuleux de 12 ans de Dante pour exiger la vengeance ultime disperse la famille de Dom à travers le monde, des rues de Los Angeles aux catacombes historiques de Rome, et même aux paysages glacés de l’Antarctique. Alors qu’ils affrontent leur adversaire le plus meurtrier à ce jour, Dom et son équipage doivent compter sur leur ingéniosité, leur résilience et leur lien indéfectible pour naviguer dans ce périlleux voyage.

La distribution stellaire de l’ensemble comprend des vétérans de l’industrie et des étoiles montantes. Dirigé par Vin Diesel et Michelle Rodriguez, le film présente les talents de Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno, Jason Statham, Jason Momoa et bien d’autres. Fast X n’a ​​peut-être pas égalé le succès au box-office de son prédécesseur, F9mais il a tout de même eu un impact significatif, rapportant 67 millions de dollars sur le marché intérieur et 319 millions de dollars dans le monde lors de son week-end d’ouverture.

Dans une récente interview avec Variety, Vin Diesel a révélé des plans futurs passionnants pour la franchise. Diesel a confirmé que plusieurs nouvelles histoires sont en développement. Il convient de noter en particulier le spin-off très attendu axé sur les femmes, qui est en préparation depuis 2017. Diesel a exprimé son enthousiasme pour l’expansion de l’univers Fast, mettant en évidence la diversité des personnages et le talent exceptionnel qui pourraient être explorés plus avant dans de futurs projets.