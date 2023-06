The Days: La véritable histoire de la catastrophe nucléaire derrière la série Netflix

Netflix

La série « The Days » de Netflix raconte l’histoire du tremblement de terre, du tsunami et de l’accident nucléaire de Fukushima.



©NetflixLa véritable histoire de « The Days » de Netflix

Ongle La série japonaise fait fureur dans Netflixil s’agit de ‘Jour’ et bien qu’il s’agisse d’un complot fictif, le plus intéressant est qu’il est basé sur des événements réels, car il montre comment c’était l’une des plus grandes catastrophes du pays île d’Asie de l’Est.

‘The days’ met en vedette Koji Yakusho, Yutaka Takenouchi, Fumiyo Kohinata et son intrigue tourne autour de la façon dont «Les personnes impliquées dans la centrale nucléaire de Fukushima font face à une menace mortelle et invisible : une catastrophe sans précédent. » selon le synopsis de Netflix.

Quelle est la véritable histoire de « The Days » de Netflix ?

« Los días » de Netflix s’inspire du tremblement de terre de magnitude 9,1 qui a frappé la ville de Fukushima, au nord-ouest de Tokyo, au Japon, le 11 mars 2011 à 2h46 du matin, mais ce fut le début du cauchemar, le tremblement de terre a duré environ six minutes et l’épicentre était situé dans la mer, donc a généré un tsunami avec des vagues de plus de dix mètres qui a déclenché une accident nucléaire, car en quelques instants, il a affecté la centrale de Fukushima.

Bien que le Premier ministre japonais ait signalé que les centrales nucléaires d’Onagawa, Fukushima I et Fukushima II s’étaient arrêtées automatiquement et qu’il n’y avait pas eu de fuite radioactive, la réalité est que la pollution de l’air et de l’eau était inévitable, les habitants ont donc dû évacuer la zone. La catastrophe du tremblement de terre et ses conséquences ont laissé presque 20 000 morts, plus de 6 000 blessés et 2 500 disparus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?