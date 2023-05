‘Weird Al’ Yankovic commente la réponse à Madonna Love Affair dans Parody Biopic

Dernières années BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic a été un succès lors de sa sortie sur Roku, attirant beaucoup d’éloges et d’appréciation de la part des critiques ainsi que des fans du parodiste. Dans le film, Daniel Radcliffe de Harry Potter la renommée joue « Al bizarre » Yankovic, le cerveau de la comédie derrière des chansons parodiques bien-aimées telles que « Eat It », « Amish Paradise » et « White & Nerdy ». Le film présente des éléments de vérité inspirés de la trame de fond de Yankovic, mais il sert également de parodie de biopics de musiciens, se moquant de la façon dont des films comme Rhapsodie bohémienne changer les faits de l’histoire vraie pour plus de drame.





Exemple : BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic a également présenté Evan Rachel Wood (Westworld) jouant l’icône de la musique Madone. Le film dépeint les deux ayant une histoire d’amour torride, et c’était une fiction complète, car Yankovic et Madonna n’ont jamais été aussi proches dans la vraie vie. En fait, comme l’explique Yankovic dans une nouvelle interview avec Variety, il n’a aucune idée si Madonna sait même que le film existe. Cela dit, il trouve très amusant le nombre de personnes qui ont cherché sur Google l’affaire inexistante pour voir si cela s’est vraiment produit après avoir regardé BIZARRE. Yankovic dit :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Cela m’a apporté tellement de joie de voir que c’était la recherche numéro un sur Google, ‘Est-ce que Weird Al et Madonna ont eu une aventure?’ ou peu importe. Je ne sais pas si Madonna est même au courant de ce film. Je suis très curieux de savoir ce qu’elle pense… J’espère qu’elle est d’accord avec ça.

En relation: Est-ce que le Weird Al Biopic est réel ou juste une satire amusante?





Ne prenez pas WEIRD : l’histoire d’Al Yankovic trop au sérieux

La chaîne Roku

Traditionnellement, « Weird Al » Yankovic demandait la permission aux artistes musicaux avant d’usurper leurs chansons. Il a adopté une approche différente avec BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic, cependant, comme le parodiste a noté comment les avocats ont dit « ne vous inquiétez pas », car les personnes parodiées sont des personnalités publiques. Yankovic observe comment, peu importe à quel point quelque chose peut être exagéré ou invraisemblable, il y aura toujours être des gens sur Internet qui y croient.

« J’ai appris à propos d’Internet et de la population en général, peu importe à quel point vous êtes ironique et manifestement peu sincère, quelqu’un va le croire. »

Yankovic a également expliqué dans l’interview comment le concept du film est né. Il se souvient d’avoir regardé Rhapsodie bohémienne et se sentir dérangé par la façon dont les biopics des musiciens sont généralement inexacts par rapport à ce qui s’est réellement passé. Cela a directement inspiré Yankovic à prendre cette idée et à tourner le cadran jusqu’à onze lors de la rédaction du scénario de son biopic parodique.

« Historiquement, les biographies ont toujours été assez inexactes, et cela m’a toujours un peu dérangé. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de contacter Eric Appel pour écrire le scénario. Je suis un grand fan de Queen, et j’ai aimé le film et il a remporté des prix et était très populaire. Mais cela m’a dérangé qu’il y ait eu tant de libertés artistiques prises, juste en changeant carrément les faits, en changeant la chronologie, en le rendant juste plus cinématographique, entre guillemets, et je me suis dit : « D’accord, eh bien, peut-être que je peux faire un biopic, mais juste jeter les faits par la fenêtre. Sortir complètement des rails.' »

Tu peux trouver BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic en streaming gratuitement sur la chaîne Roku.