La France considère que le Maroc a respecté le cessez-le-feu et exige la libre circulation à Guerguerat

Mohamed VI est prêt à adopter « les mesures nécessaires » et le Polisario promet de continuer « jusqu’à la victoire finale »

Le gouvernement français a soutenu ce mardi la position marocaine par rapport au passage de la frontière de Guerguerat, foyer des différends avec le Front Polisario, et a exigé une « liberté de mouvement » dans cette zone, soulignant que malgré le début de l’opération militaire, le Maroc a respecté le cessez-le-feu signé en 1991.

Rabat a annoncé vendredi le début d’un déploiement militaire pour mettre fin au blocus opéré depuis le 21 octobre par des militants sahraouis. Le Polisario considère le col du Guerguerat comme «illégal», situé dans la zone sud-ouest du Sahara Occidental et à la frontière de la Mauritanie.

Le ministère français des Affaires étrangères, qui est en contact avec d’autres gouvernements, a exprimé ce mardi à travers une porte-parole sa « préoccupation » face au « blocus », tout en soulignant « l’importance de la libre circulation des marchandises et les gens de la région. «

Les autorités françaises, a-t-il ajouté, « saluent l’adhésion du Maroc au cessez-le-feu ». « Cela doit être respecté, tout comme il est nécessaire de relancer le processus politique dans le cadre des Nations Unies », selon la porte-parole diplomatique.

Ce processus est resté au point mort depuis la démission du précédent envoyé spécial de l’ONU, en mai 2019. Le secrétaire général de l’organisation, António Guterres, a promis de nommer ledit envoyé, tout en maintenant des contacts avec les parties directement impliquées dans cette escalade des tensions.

Guterres s’est entretenu lundi avec le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a déclaré que Rabat avait assumé ses « responsabilités » et agi « légitimement » face au comportement « inacceptable » du Polisario, qui contrôle la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée (RASD). ), selon un communiqué recueilli par l’agence de presse officielle MAP.

Le monarque a estimé que le « problème » était « définitivement » réglé une fois la circulation dans la zone rétablie, tout en prévenant que le Maroc continuerait à adopter « les mesures nécessaires pour garantir l’ordre et une circulation sûre et fluide. des personnes et des biens « . Ainsi, bien qu’elle ait indiqué que Rabat respecte le cessez-le-feu, elle a également défendu le droit d’exercer une «légitime défense» contre des menaces potentielles.

Mohamed VI était également disposé à reprendre le processus politique, bien que sur la base de «paramètres clairs» et s’orientant vers une «solution réaliste» tenant compte de «la souveraineté du royaume». Le Maroc n’a pas d’autre option qu’une autonomie limitée, tandis que la RASD défend le droit à l’autodétermination de l’ancienne colonie espagnole.

LE POLISARIO BLAME MAROC

Le président de la RASD, Brahim Gali, a assuré ce mardi que « la position des Nations Unies est indécise » et que la communauté internationale doit « réagir » à ce qui s’est passé à Guergerat, ce qui a conduit le Polisario ces derniers jours à réfléchir rompu le cessez-le-feu et parler directement de «guerre».

« La République arabe sahraouie démocratique n’a jamais opté pour l’effusion de sang, mais c’est le régime expansionniste marocain qui lui a imposé cette option », a soutenu Gali, notant que « la résistance sahraouie parlera à l’occupant marocain dans la langue qu’il comprend le mieux ». .

« Le peuple sahraoui continuera sa lutte jusqu’à la victoire finale », a-t-il prévenu, dans un communiqué dans lequel il a indiqué que le Maroc « devra payer le prix de sa violation du cessez-le-feu », selon l’agence de presse sahraouie SPS.

