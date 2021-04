Le renouvellement de la marque PlayStation Home fait rêver les fans

Cela fait maintenant plus de six ans que PlayStation Home a fermé ses portes, une expérience PS3 en ligne où vous pouviez rencontrer d’autres joueurs réels, participer à des activités ensemble et simplement passer du temps. Pensez-y comme une imitation Seconde vie et vous êtes sur la bonne voie, mais le tout avait certainement un charme Sony unique. Il a maintenant été découvert que Sony a très récemment renouvelé la marque du service PlayStation Home, leur cédant les droits sur le nom jusqu’en 2028. Cependant, vous ne devriez pas laisser cette découverte vous faire espérer le retour du service.

Tout cela sera très probablement si Sony se couvrira le dos et s’assurera qu’il a les droits sur un nom qu’il a déjà utilisé de manière significative. Cependant, cela n’a pas empêché les fans de théoriser à quoi pourrait ressembler la PlayStation Home à l’ère moderne. Beaucoup suggèrent un renouveau aux côtés du prochain casque PSVR de nouvelle génération de Sony qui fonctionne un peu comme VRChat. Cela pourrait être assez cool, surtout si cela ramena toutes les personnalisations et activités que PlayStation Home avait auparavant. D’autres l’ont lié à un autre renouvellement de marque très récent – celui du genre Soho Square. Nous ne sommes pas si sûrs de cela, car ce nom semble parfait pour un redémarrage de The Getaway (veuillez faire en sorte que cela se produise, Sony).

Il est hautement improbable que ce renouvellement de marque se produise, mais il est toujours amusant de spéculer à quoi pourrait ressembler PlayStation Home sur PS5. Seriez-vous intéressé si le service était rétabli? Faites rêver dans les commentaires ci-dessous.