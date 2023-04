House of the Dragon Showrunner Ryan Condal taquine une narration plus traditionnelle dans la saison 2

HBO Game of Thrones a peut-être pris fin en 2019, mais le réseau n’a pas perdu de temps pour continuer à explorer le monde riche créé par l’auteur George RR Martin. La dernière entrée de la franchise est Maison du Dragon, une série préquelle qui a couvert une période d’environ deux décennies, relatant le règne tumultueux du roi Viserys Targaryen et l’âpre lutte pour le pouvoir qui a finalement détruit l’ancienne grande maison Targaryen. Après une première saison réussie, le showrunner Ryan Condal a révélé plus sur ce que les téléspectateurs peuvent attendre de la deuxième saison à venir.





Dans une récente interview au panel TV Contenders de Deadline, Condal a expliqué que la saison deux reviendrait aux rythmes plus traditionnels de la narration qui ont rendu la série originale si populaire. Il a décrit Maison du Dragon comme une tragédie shakespearienne ou grecque, mettant l’accent sur une maison qui se déchire de l’intérieur. Condal a également révélé qu’il était particulièrement enthousiaste à l’idée d’explorer les conséquences de la mort de Viserys et son impact sur les différentes factions du monde de Westeros. Avec toutes les pièces placées sur le tableau, il y aura certainement beaucoup de rebondissements au fur et à mesure que l’histoire progresse.

« Je suis ravi de reprendre là où nous nous étions arrêtés. Maintenant, nous pouvons tomber dans les rythmes plus traditionnels de la narration et de Game of Thrones. Nous avons toujours parlé de ce conte particulier, George [R.R. Martin] a aussi, d’être une tragédie shakespearienne ou grecque. Cette série parle beaucoup d’une maison qui se déchire de l’intérieur. Maintenant que toutes ces pièces ont été placées sur le tableau, je suis vraiment ravi de raconter le prochain chapitre, de voir ce qui se passe maintenant que Viserys est parti et ne garde plus le contrôle sur les choses. »





House of the Dragon de HBO commence la production de la saison 2

La deuxième saison très attendue de Maison du Dragon est officiellement entré en production au Royaume-Uni. Les fans de la série attendaient cette nouvelle avec impatience et sont impatients de voir la suite de la saga de la famille Targaryen. Bien que la saison soit plus courte avec seulement huit épisodes, les créateurs de la série ont assuré aux fans que la qualité resterait au top. Miguel Sapochnik, connu pour avoir réalisé certains épisodes de Game of Thronesreviendra également en tant que producteur exécutif de l’émission.

L’un des aspects les plus excitants de la deuxième saison est le retour de nombreux acteurs bien-aimés de la première saison. Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Sonya Mizuno, Ewan Mitchell, Eve Best, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel et Tom Glynn-Carney reprendront leurs rôles, promettant de livrer plus d’action et de drame que jamais auparavant . Le créateur de l’émission, George Martin, soutient également le projet, apportant aux fans l’assurance que l’émission restera fidèle au matériel source. On ne sait toujours pas combien de saisons de Maison du Dragon les fans peuvent s’y attendre, mais les créateurs de la série ont souligné qu’elle se déroulerait certainement sur trois ou quatre saisons.

Bien qu’une date de sortie pour la deuxième saison de Maison du Dragon n’a pas été officiellement annoncé, il devrait sortir l’année prochaine.