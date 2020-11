Comment obtenir le skin Venom gratuitement dans Fortnite

Maintenant que le skin Venom a été officiellement révélé, il sera disponible pour tous les joueurs désireux de devenir un peu compétitifs dans Fortnite. Comme Black Widow (Snow Suit), Ghost Rider et Daredevil avant lui, vous pourrez obtenir Venom en participant à la Super Series Marvel Knockout.

La Venom Cup est un tournoi Duos, alors assurez-vous d’avoir un ami qui peut se saisir et vous aider à remporter des victoires! Je vais brièvement entrer dans quelques-unes des règles obligatoires de la coupe ci-dessous, mais vous devriez jeter un œil aux règles officielles ici. La Venom Cup aura lieu le 18 novembre dans toutes les régions.

Les conditions de base pour rejoindre le tournoi sont les suivantes:

Niveau de compte à vie de 30 ou plus

Le compte doit avoir 2FA

Tous les membres du parti doivent répondre aux exigences ci-dessus

En fonction de la région dans laquelle vous jouez, vous devrez vous classer à un certain endroit pour obtenir les cosmétiques Venom. Voici une ventilation de l’endroit où vous devrez placer:

L'Europe : 1re – 1 200e tenue cosmétique du jeu «Venom», dos Bling, émoticône et pioche

NA Est: 1er – 750e tenue cosmétique en jeu «Venom», bling-dos, émoticônes et pioche

NA Ouest: 1re – 300e tenue cosmétique du jeu «Venom», bling-back, émote et pioche

Brésil: 1re – 300e tenue cosmétique du jeu «Venom», bling-back, émote et pioche

Asie: 1re – 150e tenue cosmétique du jeu «Venom», dos Bling, émoticône et pioche

Océanie: 1re – 150e tenue cosmétique du jeu «Venom», dos Bling, émoticône et pioche

Moyen-Orient: 1re – 150e tenue cosmétique du jeu «Venom», dos Bling, émoticône et pioche

Si vous pouvez vous inscrire dans ces classements, vous gagnerez la tenue Venom ainsi que l’émote intégrée We Are Venom, le Tendril Tote Back Bling et la Symbiote Slasher Pickaxe! Si vous ne trouvez pas de partenaire duos ou si vous ne pourrez pas participer au tournoi, vous pourrez éventuellement acheter tous ces produits cosmétiques dans la boutique d’objets.