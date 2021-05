La forêt amazonienne du Brésil a émis plus de CO2 qu’elle n’en a absorbé au cours de la dernière décennie: étude

Intex Ecostérilisateur au sel Intex Modèle - pour piscine jusqu’à 17 m3

Électrolyseur au sel Intex Krystal Clear Automatisez le traitement de votre piscine avec une solution plus naturelle Le Krystal Clear Intex est un système de traitement naturel par écostérilisation de l’eau de piscine. L’électrolyseur au sel remplace le chlore en galet. Elle permet un traitement plus sain et plus confortable qui respecte l’environnement et qui reste très simple d’utilisation. La stérilisation au sel élimine les chloramines responsables des odeurs et des effets indésirables du traitement (irritation, yeux rouges, dessèchement de la peau, allergies, décoloration des textiles). Il permet également de réaliser des économises significatives en limitant l’usage des produits de traitement. L’appareil vous prévient en cas de manque de sel avec une alerte lumineuse et une alarme sonore, pour vous permettre d’en réaliser l’appoint lorsque c’est nécessaire. L’installation de cet écostérilisateur est très facile; il vous suffit de le raccorder après la filtration et d’ajouter du sel à l’eau de votre piscine (environ 3kg de sel par mètre cube d’eau). Le programmateur intégré va assurer l’automatisation du fonctionnement quotidien de l’appareil, et l’inversion de polarité programmable va vous permettre d’ ajuster la fréquence d’auto-nettoyage de la cellule d’électrolyseur pour en décoller les dépôts calcaires et allonger sa durée de vie. Principe 1. Eau légèrement salée (3 gr/l) 2. Passage dans la filtration pour le traitement physique 3. Passage dans l’électrolyseur pour le traitement chimique Avantages Respecte l’environnement : pas de résidus chimiques dans l’eau, l’acide hypochloreux et les radicaux hydroxyles se dégradent et se reconvertissent en sel sous l’action des UV. Confort de nage : La stérilisation au sel élimine les chloramines responsables des odeurs et effets indésirables : irritation, yeux rouges, dessèchement de la peau, allergies, décoloration des maillots de bain. Simplicité d’utilisation : Raccordez l’électrolyseur à la filtration puis branchez-le, ajoutez du sel, le programmateur se charge de faire fonctionner l’appareil tous les jours. Les voyants lumineux et l’alarme sonore indiquent un éventuel dysfonctionnement (manque de sel...) Caractéristiques Modèle XS - pour piscine jusqu’à 17 m³ pour piscine jusqu’à 26,5 m³ pour piscine jusqu’à 56,8 m³ Référence Intex 26664 26668 26670 Débit d’eau minimum 1 m³/h 3 m³/h 3 m³/h Concentration de sel nécessaire 3 g/L 3 g/L 3 g/L Production de désinfectant (chlore gazeux) 4 gr/h 5 gr/h 12 gr/h Cellule autonettoyante Auto-nettoyage par inversion de polarité programmable : vous pourrez programmer l’inversion de polarité toutes les 6, 10 ou 14 heures, pour décoller efficacement le calcaire et éviter ainsi l’encrassement de la cellule. Alimentation 220 volts Consommation 35 W 65 W 125 W Système OEC (oxydation électro-catalytique) Non Oui, OEC intégré : la production de radicaux hydroxyles détruit bactéries et algues au naturel. L’hypochlorite de sodium et les radicaux hydroxyles vont...