Et qu’est-ce qui se passerait si…? Un aperçu de la mi-saison taquine le retour de Howard le canard dans le multivers

Une nouvelle bande-annonce épique pour la série animée Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? taquine les aventures alternatives à venir, ainsi que fait allusion au retour de plusieurs personnages variants des épisodes précédents. Et cela inclut T’Challa qui traîne avec Howard the Duck ! Tout en récapitulant une partie de ce qui s’est passé jusqu’à présent dans la série, la bande-annonce fait allusion à la poursuite de certains des événements précédents, notamment ceux du capitaine Carter, qui a lancé la série, et du diabolique Docteur Strange, qui utilise le pouvoir de l’obscurité. Dimension.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? explore des chronologies alternatives dans le multivers qui montrent ce qui se passerait si les moments majeurs des films MCU se produisaient différemment. Créé par AC Bradley pour Disney+, et basé sur la série Marvel Comics du même nom, Et qu’est-ce qui se passerait si…? est dirigé par Jeffrey Wright dans le rôle de The Watcher, un membre de la race extraterrestre Watcher qui observe le multivers et n’interfère jamais… sauf parfois.

Bien que la série ait été décrite comme une série d’anthologies, nous savions depuis un certain temps qu’au moins un des personnages reviendrait pour de nouvelles aventures, le capitaine Carter. « Nous avons réalisé alors que nous commencions à développer la deuxième saison que le capitaine Carter allait être le personnage que nous reviendrions à chaque saison et continuerions cette aventure », a expliqué précédemment le producteur exécutif Brad Winderbaum. « De toute évidence, nous racontons une histoire sur une toile multiversale géante, donc vous ne savez jamais vraiment qui va apparaître où et quand. C’est vraiment une anthologie, mais il y a toujours la possibilité de créer des liens amusants. »

Jusqu’à présent, la série a exploré des questions brûlantes telles que Et si… Le capitaine Carter était le premier vengeur ?, Et si… T’Challa devenait un Star-Lord ?, Et si… Le docteur Strange perdait son cœur à la place de ses mains ?, et Et si… Zombies ?!, avec la dernière sortie se demandant Et si… Killmonger avait sauvé Tony Stark ? Les épisodes donnent aux fans de Marvel leur premier aperçu de la folie du multivers et permettent à l’univers cinématographique Marvel d’introduire des variantes à la fois des héros et des méchants, des variantes qui ouvrent tout un monde de possibilités. La série présentera également la nouvelle équipe de super-héros de Marvel, The Guardians of the Multiverse, qui sera composée de Peggy Carter, Erik Killmonger de Black Panther, T’Challa en tant que nouveau Star-Lord, Gamora, Black Widow, Doctor Strange et Thor .

Bien que tout le monde ne soit pas revenu pour exprimer ses personnages respectifs dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?, la série a tout de même réussi à rassembler toute la distribution. Certains des acteurs qui reviennent pour la série sont Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (The Collector), Chadwick Boseman (T’Challa ), Chris Hemsworth (Thor), Clark Gregg (Agent Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), Don Cheadle (War Machine), Hayley Atwell (Peggy Carter), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (Le Grand Maître), Jeremy Renner (Hawkeye), Mark Ruffalo (The Hulk), Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Michael Douglas (Hank Pym), Paul Bettany (The Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky), Tom Hiddleston (Loki) et bien d’autres.

Marvel Studios Et qu’est-ce qui se passerait si…? se poursuit avec de nouveaux épisodes diffusés les mercredis sur Disney +. Une deuxième saison de neuf épisodes devrait être diffusée dès 2022.

Sujets : Et si ?, Disney Plus, Disney