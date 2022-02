Rien à voir Spider-Man ou Tick, Tick, Boom : c’est le film d’Andrew Garfield qui triomphe sur Prime Video et est idéal pour le week-end

Première vidéo

Andrew Garfield a une longue carrière au cinéma et, en plus d’incarner Spider-Man, il a remporté de grands succès tout au long de sa carrière. Découvrez quel film a du succès sur Prime Video.

© GettyAndrew Garfield

Andrew Garfield Il est, de loin, l’un des acteurs les plus reconnus de ces derniers temps. Il y a des années, il a commencé sa carrière impeccable, mais c’est son passage chez Marvel qui l’a catapulté à la renommée internationale. L’acteur est venu dans la franchise après Tobey Maguire pour jouer la deuxième version de Spider-Man. Cependant, de manière incroyable, il a réussi à se détacher du personnage en jouant dans différents films avec lesquels il a réussi à démontrer tout son talent et sa polyvalence.

Deux des exemples clairs qui Andrew Garfield a le talent nécessaire pour jouer n’importe quel rôle Tic, tic, boum Oui Spider-Man : Pas de retour à la maison. Bien qu’ils n’aient pas été tournés en même temps, ils sont tous les deux sortis l’année dernière, mais ils sont complètement différents l’un de l’autre. Dans le premier, qui peut être vu sur Netflix, il a joué Jonathan Larson dans une comédie musicale unique. Eh bien, non seulement il a agi, mais il a aussi dansé et chanté, c’est l’un des meilleurs emplois de sa vie.

D’ailleurs, tel était le travail de Garfield dans Tic, tic, boum que grâce à ce film est nominé pour l’Oscar du meilleur acteur. D’autre part, dans Spider-Man : Pas de retour à la maison il s’est remis dans la peau de Peter Parker en donnant vie à un super-héros plus adulte et expérimenté qui, aujourd’hui encore, continue de subir les conséquences du passé. Sans aucun doute, Andrew va fort dans l’industrie avec son travail impeccable et, pour cette raison, Prime Video ne voulait pas manquer l’occasion de sortir l’un de ses films.

Il s’agit de Une raison de vivre qui était initialement sorti en 2017. Dans ce film, qui ne sera plus disponible sur Prime Video dans sept jours, l’acteur incarne un jeune homme nommé Robin Cavendish, un homme beau et aventureux qui souffre des séquelles d’un handicap. La polio le paralyse et sa vie change à jamais, mais sa belle épouse, Diana Cavendish (Claire Foy), est celle qui l’aide à aller de l’avant pour surmonter toutes les adversités que la vie lui a lancées.

Une raison de vivre est une histoire inspirante et vraie d’amour sans limites dans laquelle Andrew Garfield il donne le meilleur de lui-même et surprend encore une fois. Sans aucun doute, l’interprète deviendra bientôt l’une des légendes d’Hollywood et personne ne peut s’y opposer. Alors, pour profiter du grand talent de cet artiste, mieux vaut ne pas se détacher de Prime Video et se connecter avec ce personnage passionnant tel que Robin Cavendish.

