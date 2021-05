Selena Quintanilla: à quoi ressemblait la «  reine du Tex-Mex  » avant qu’elle n’atteigne la célébrité

Avant Crème Anti-Âge Retexturante Visage et Contour Regard à l'A.R.N. Hydratants et Mists

Crème Anti-Âge Retexturante Visage et Contour Regard à l'A.R.N. est un concentré d'ingrédients révolutionnaires comme l'Acide Glycolique, le Trélahose et l'Huile de Jojoba pour exfolier et pour révéler une peau plus fraîche et plus jeune. Elle améliore l'apparence des imperfections et des pores. La science L'A.R.N. aide la peau à combattre radicalement les signes de l'âge dont les rides, la peau affaissée et les taches brunes pour une peau visiblement plus ferme et plus saine. Abritant de puissantes propriétés hydratantes et antioxydantes, le Tréhalose vise à renforcer les mécanismes d'hydratation cutanée et à éclaircir le teint. En enfin,l'Huile de Jojoba contribue à nourir la peau et la protéger contre les agressions extérieures tout en contribuant à lisser les rides et ridules.