Jason Statham espère revenir pour les deux derniers films Fast & Furious

La franchise Fast & Furious est comme un aimant pour les plus grandes stars de l’action d’aujourd’hui, de Vin Diesel et Dwayne Johnson à John Cena et Jason Statham. Le prochain Rapide et furieux 9 devrait être la première partie d’une dernière trilogie de films avec laquelle la série se terminera. Bien que Statham n’apparaisse pas dans F9 dans son rôle de Deckard Shaw, l’acteur a déclaré à Collider qu’il adorerait faire un retour dans les deux prochains films qui concluent le Rapide et furieux saga.

«J’adorerais revenir pour ces quelques films. C’est de la glace mince sur laquelle je patine si je parle de ce qui va se passer dans les prochains films. Mais je sais [F9 director] Justin Lin, je le connais très bien, et c’était drôle, quand je suis venu faire le camée en 6, il ne s’est jamais présenté à 7 et 8, et ce sont eux que j’ai fait, alors nous sommes destinés à faire quelque chose de plus grand. C’est formidable de travailler avec Vin et tous les autres personnages, je me suis fait de très bons amis sur ce film et j’aime vraiment la franchise de films elle-même. Je pense que c’est un succès mondial pour toutes les bonnes raisons. En faire partie est juste un grand privilège. Alors s’ils me veulent dans les prochains, je serai là. «

Alors que Deckard Shaw pourrait ne pas apparaître dans F9, sa présence se fera sentir à travers le retour du personnage de Han. Lorsque Shaw est entré pour la première fois dans la franchise en tant que méchant, il a établi sa crédibilité en tuant Han hors écran. Dans les films ultérieurs, Shaw est passé d’un allié réticent à Dominic Toretto et à son équipe, à devenir officiellement l’un des bons gars.

Cela n’a pas plu aux fans, qui ont lancé une campagne #JusticeforHan. Les producteurs ont entendu le cri, c’est pourquoi Han est ramené pour F9. Pour sa part, Statham est conscient du mauvais sang qui existe toujours entre Shaw et Han, et est prêt à régler l’affaire à l’écran, déclarant récemment à EW. « [The Fast and Furious series] mieux vaut me ramener, car j’ai besoin d’éteindre ce feu. S’il a un compte à régler, c’est avec moi. «

Pendant ce temps, Jason Statham fait également partie du succès Rapide et furieux série dérivée, Hobbs et Shaw. Le premier film de la série a été un énorme succès, mais cela ne signifie pas que l’équipe derrière le projet se précipite pour faire le suivant. Selon Statham, les acteurs et l’équipe attendent de trouver le bon scénario pour Hobbs et Shaw 2.

« Des centaines de millions sont dépensés pour faire le film et promouvoir le film, donc ils doivent avoir un bon scénario. Nous sommes motivés pour faire quelque chose à ce sujet; nous attendons que l’on frappe à la porte, essentiellement. »

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Le film arrive en salles le 25 juin. Fast & Furious 10 n’a pas encore de date de début de production. Cette nouvelle vient de Collider.

