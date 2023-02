La fin de « mercredi » sur Netflix expliquée : qui est le monstre et qui le contrôle

ATTENTION, SPOILER .

Avec Jenna Ortega« mercredi” (“Merlina” en Amérique Latine et “Miércoles” en Espagne) est un Comédie mystère Netflix qui suit Merlina Addams après son transfert à la Nevermore Academy, où elle tente d’exploiter ses pouvoirs psychiques, d’arrêter une monstrueuse série de meurtres et de résoudre le mystère surnaturel qui tourmentait sa famille il y a 25 ans.

Après une farce délicieusement diabolique, Merlina est expulsée de l’école normale et envoyée à Never Again Academy, l’internat où ses parents sont tombés amoureux. Bien qu’elle tente d’abord de fuir avec l’aide de Tyler Galpin (Hunter Doohan), le fils du shérif, et de Fingers, l’incident avec Rowan dans les bois la fait changer d’avis.

Pourquoi Mère Rowan a-t-elle prédit que « mercredi» détruirait l’école ?

Qui est le monstre qui a attaqué Rowan ? Comment est-il revenu sans blessure ? Pourquoi le shérif Donovan Galpin considère-t-il Homero Addams (Luis Guzmán) comme un meurtrier ? sont les questions qui motivent Merlina à rester. En plus de découvrir la vérité, il est intéressé à vaincre Bianca Barclay, une sirène et reine de l’académie.

Merlina se venge des étudiants qui ont maltraité son frère Périclès dans « Mercredi » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « MERCREDI » ?

Pendant la Journée du contact, les cinglés de Never Again rencontrent les normi de Jéricho sur le Pilgrim World, ce que le protagoniste de la nouvelle série Netflix profitez-en pour découvrir le fondateur Crackstone. Grâce aux instructions de Tyler, il atteint les ruines du temple des pèlerins, où il a plus de visions et découvre la véritable origine de la ville.

Goody Addams lui révèle que Joseph Crackstone s’est emparé de ces terres, assassinant les indigènes innocents et sa famille. Se réveillant au milieu de la forêt, il aperçoit le monstre et lorsqu’il le suit, il découvre qu’il s’agit d’un humain. L’endroit arrive également Xavier Thorpe (Percy Hynes White), qui avoue qu’il n’a pas pu communiquer avec Rowan depuis qu’il a été expulsé.

Lors d’une visite parentale, Merlina déterre le passé de sa famille et conduit par inadvertance à une arrestation..

Pendant ce temps, Enid ressent la pression de devoir « se faire engloutir ». Plus tard, l’excentrique oncle Lucas partage sa théorie sur le monstre.

Qui est le monstre ?

Bien que son principal suspect soit Xavier, dans l’avant-dernier épisode de « mercredi« , Merlina découvre qu’elle s’est trompée et que le Hyde est en fait Tyler Galpin. Après avoir collaboré à l’arrestation de Xavier, la protagoniste de la série Netflix rencontre le fils du shérif et en l’embrassant, elle découvre son secret.

Tyler n’est qu’à moitié normi, car sa mère était une paria et une Hyde. Pour attraper le monstre, Merlina demande l’aide de ses amis, mais lorsqu’elle propose de torturer le fils de Donovan, ils décident de l’abandonner et informent le principal Weems, qui contacte immédiatement la police.

Avant que Merlina ne puisse évoquer Hyde, la police se présente et l’arrête. Au commissariat, Tyler s’approche de lui et avoue ses crimes et l’avertit qu’il n’a aucune idée de ce qui va se passer.. Cela pourrait-il être lié aux parties qu’il a retirées des corps de ses victimes ?

A la fin de la première saison de « Wednesday », il est révélé que Tyler Galpin est le Hyde qui a assassiné plusieurs personnes (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MERCREDI » ?

Qui contrôle le Hyde ?

Merlina était sûre que le Dr Kinbott contrôlait le Hyde, mais se trompait encore une fois, car le thérapeute avait également été tué par le monstre. Avant d’être expulsé, le jeune Addams tente d’obtenir l’aide de Xavier, mais celui-ci la rejette évidemment et lui conseille de partir.

Sur le chemin de la gare, Merlina rend visite à Eugene (Moosa Mostafa) et découvre que Marilyn Thornhill (Christina Ricci), qui est en fait Laurel, est celle qui contrôle le Hyde. Avec l’aide de Weems et sa capacité à changer de forme, il parvient à faire avouer le professeur. Cependant, avant qu’ils ne puissent l’arrêter, elle assassine le principal de Nevermore et assomme Addams.

Laurel mène à « mercredi» à la crypte de Joseph Crackstone, qui après avoir ressuscité poignarde la fille de Morticia et se rend à Nevermore pour éradiquer les parias du monde. Goodie Addams apparaît et aide son descendant. Merlina se dirige pour arrêter Crackstone, mais Tyler arrive et se transforme en Hyde.

Merlina parvient-elle à arrêter Crackstone ?

Heureusement, Enid, transformée par la lune de sang, apparaît et affronte Tyler. Le Hyde est plus fort, alors l’ami de Merlina reçoit l’aide du shérif, qui n’hésite pas à tirer et à laisser son fils inconscient.

La première saison de « Wednesday » se termine avec Merlina battant Crackstone avec l’aide de ses amis.. Cependant, Laurel et Tyler ont réussi à s’échapper et constituent toujours une menace pour les laissés pour compte. De plus, la protagoniste reçoit un message menaçant lorsqu’elle rentre chez elle.