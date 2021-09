Shang-Chi 2 va-t-il révéler plus d’origines de Razor Fist?

Shang-Chi et la légende des dix anneaux Star Florian Munteanu taquine plus de Razor Fist dans une suite potentielle. L’homme de main à la machette s’est avéré être plus qu’il n’y paraît dans la dernière histoire d’origine de Marvel, le membre des Dix Anneaux de Munteanu étant beaucoup plus mémorable et démontrant plus de complexité morale que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une brute imposante avec une épée pour un bras. Non seulement cela serait-il susceptible d’être exploré davantage dans Shang-Chi 2, mais Razor Fist recevrait également quelque chose d’une histoire d’origine de la sienne.

« Oh ouais, ça a toujours été le plan, de lui donner un rôle beaucoup plus important. Et nous verrons où cela mène. Il y a beaucoup d’histoires de fond qui n’ont pas encore été racontées, car il s’agit évidemment d’une histoire d’origine sur Shang-Chi. Nous verrons donc ce qui se passera à l’avenir avec Razor Fist dans le MCU. «

Un artiste martial qualifié et un mercenaire avec une lame d’acier pour une main qui est engagé pour assassiner Shang-Chi, Razor Fist est une partie importante de l’une des séquences d’action les plus passionnantes du film, avec le tueur à gages attaquant notre héros dans un bus. Le personnage, qui est apparu pour la première fois dans Master of Kung Fu #29 en juin 1975, a eu une variété d’histoires, avec plusieurs personnages différents portant le méchant manteau Razor Fist.

On ne sait pas actuellement quelle histoire serait choisie pour une adaptation sur grand écran dans la suite de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, ou si Marvel Studios proposerait quelque chose de totalement original, mais les fans sont sans aucun doute ravis d’apprendre que le le personnage est prévu pour un retour.

Avec l’acteur de Razor Fist Florian Munteanu clairement prêt pour plus, il semble que Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 est déjà en train de se mettre en place, le réalisateur Destin Daniel Cretton révélant récemment qu’il aimerait lui aussi revenir pour un suivi. « Oui, oui, je le ferais. Quand j’ai dit cela à mon agent, c’était réel », a déclaré le cinéaste à propos de son inquiétude initiale à l’idée de rejoindre la franchise qu’est le MCU. « En gros, je disais simplement à mon agent: » Je ne veux pas faire ce genre de films. » Je sais que j’arrivais à un stade de ma carrière où il est facile pour les agents d’essayer de me pousser dans cette direction, mais je ne me sentais pas comme je le voulais. Une partie de cela était définitivement la peur. La peur de perdre le contrôle créatif. «

Bien qu’une suite n’ait pas encore été confirmée, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a dépassé les attentes avec la même compétence sans effort que son personnage principal et a jusqu’à présent rapporté un total mondial de 150,9 millions de dollars au box-office. La réception critique a également été excellente, le film obtenant un score de 93% sur Rotten Tomatoes. En réalité, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a maintenant obtenu la meilleure note d’audience jamais enregistrée pour un film Marvel, atteignant 98%.

Avec Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screen Rant.

