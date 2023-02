Comment enregistrer des appels sur un smartphone Samsung sans rien avoir a télécharger

in

Vous n’avez rien à télécharger pour enregistrer les appels depuis votre Samsung, il vous suffit de suivre quelques étapes simples.

Rassurez-vous, vous pouvez être sûr que vous n’êtes pas la seule personne à avoir voulu enregistrer les appels de son Samsung. Bien que les mobiles de cette puissante entreprise offrent cette fonction de manière native, tout le monde ne sait pas ce qu’il faut faire pour l’activer. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment enregistrer des appels sur un smartphone Samsung.

Comment enregistrer des appels téléphoniques sur Android

Si vous souhaitez enregistrer des appels importants sur votre stockage Samsung, vous êtes au bon endroit. Après avoir découvert comment c’est fait, vous serez surpris de la simplicité du processus.

Enregistrez des appels avec votre Samsung rapidement et facilement

Avez-vous un mobile Samsung et souhaitez apprendre à enregistrer des appels? Eh bien, il vous suffit de faire ce qui suit.

Ouvrez l’application Téléphone sur votre Samsung.

sur votre Samsung. Appuyez sur le menu à trois points qui est dans le coin supérieur droit.

qui est dans le coin supérieur droit. Aller à la Réglage .

. Recherchez l’option de Enregistrer les appels, est sous la fonction de protection anti-spam.

C’est fait! C’est tout ce que vous avez à faire pour activer l’option d’enregistrement des appels depuis votre Samsung. Comme vous l’avez vu, c’est un processus vraiment simple. Cependant, il y a certaines choses à garder à l’esprit lorsque vous souhaitez enregistrer des appels.

Si vous ne voyez pas cette option, assurez-vous d’ouvrir l’application du téléphone et confirmez que vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité par défaut. Si vous avez fait tout cela et que vous ne voyez toujours pas l’option d’enregistrement des appels, Cela peut être dû au fait que Samsung n’a pas activé cette fonctionnalité dans votre pays pour des raisons juridiques.. Si tel est votre cas, la seule chose que vous pouvez faire est de savoir si l’enregistrement des appels est légal dans votre pays ou de parler directement à un représentant Samsung.

Lorsque vous activez cette fonction, une interface d’enregistrement des appels apparaît dans laquelle vous pouvez démarrer un enregistrement ou configurer des enregistrements automatiques. Cette option dispose de trois modes différents : enregistrer automatiquement tous les appels, ceux qui proviennent de numéros non enregistrés ou uniquement tracer des numéros spécifiques.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les enregistrements automatiques d’appels individuels peuvent être combinés avec n’importe lequel des autres comportements. De la même manière, vous aurez toujours la possibilité de revoir la configuration lorsque votre appareil ne sonne pas.

Vous avez réalisé? Vous n’avez pas besoin de télécharger une application tierce pour enregistrer des appels avec votre Samsung Galaxy. Comme si cela ne suffisait pas, il faut souligner que l’enregistreur fonctionne même si le mode d’économie de batterie est activé, ce qui peut être très utile lorsque vous devez enregistrer quelque chose mais que la batterie de votre mobile est sur le point de s’épuiser.

Comment enregistrer des appels sur le Samsung Galaxy S5

Dans le cas où votre Samsung ne prend pas en charge cette fonction, quelle qu’en soit la raison, vous devrez télécharger une application pour enregistrer les appels sur Android. Bien qu’il y en ait beaucoup sur Google Play, nous allons recommandons l’ACR Call Recorder car il est efficace et facile à utiliser.. Cet outil enregistrera automatiquement vos appels et les enregistrera automatiquement dans l’application elle-même afin que vous n’ayez plus jamais à vous soucier de quoi que ce soit.

D’autre part, nous vous invitons à regarder ces tutoriels pour enregistrer les appels WhatsApp et enregistrer les réunions Zoom. Maintenant, rien ne vous échappera !

